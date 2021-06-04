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新北教師創意設計 實作、職探Cosplay、班級互動平臺多元線上課程

By 台灣英文新聞
2021/06/04 17:22
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

停課不停學期間，新北市教師透過各項學習資源提供豐富多元的課程，讓學生學習不中斷。各校教師們用心準備課程，包含規劃線上職探Cosplay課程，超前部署推動線上班級互動平臺、製作線上課程操作手冊及學生使用手冊，更有老師設計實作、體能訓練課程，提升孩子學習動機及樂趣。

漳和國中一年多前就規劃「漳和課讚-停課不停學FB社團」，隨時發布線上課程訊息，並建置Google Classroom，讓老師井然有序進行教學，甚至還能開班會。學校輔導處特別規劃線上職業試探課程，辦理職業Cosplay走秀活動，讓學生在家扮裝，將照片傳到雲端讓所有人在線上欣賞模特兒風采，更了解每一種職業特性。

中和高中柯雅菱校長表示，3年來學校推動Google Workspace協作平台，並鼓勵老師將Google Classroom做為班級互動平臺進行訊息公告及收發作業。教師每日在操作中逐漸熟練，也成為教師的教學紀錄。此外，老師還能流暢使用該平臺加入學生名單並進行評量、班級經營以及出缺勤控管，確保遠端學習權益。

三重高中為讓師生線上學習順利進行，莫恆中校長帶領行政團隊建立所有班級課程代碼，製作線上課程教師操作手冊及學生使用手冊，師生們依據步驟指示完成線上課程，同時彈性調整下課時間，保護學生視力及維持學習專注度。

五峰國中理化科林英英老師，將實驗器材全部搬到筆電前，在鏡頭前操作電磁學實驗，並搭配解說如同在實驗室裡上課一樣。五峰國中拳擊教練陳盈志，則藉由視訊進行體育班專項訓練，透過螢幕示範動作，教導學生在家完成基本肌耐力訓練，維持身心健康不停歇。

中平國中則從去年開始演練虛擬教室Google Classroom及Google Meet，宣布停課後，學校即發送「給教師、家長的一封信」讓親師生放心。經過這期間線上教學後，七年級黃松柏同學說:「在家學習不像在學校那麼有壓力，也比較自由」。孫梓耘老師分享:「線上教學可以讓每個孩子透過科技即時發問，照顧到每位學生。」

教育局表示，為讓學生在防疫期間順利學習，鼓勵教師採取遠端教學、線上自主學習、第四臺公用頻道撥放、紙本自主學習及教育局YouTube頻道等多元彈性方式進行課程教學，後續將蒐集線上課程優質授課範例，提供老師「同步」與「非同步」等各種教學模式並促進遠距共課，一同攜手防疫不停學。

更新時間 : 2021-06-04 20:51 GMT+08:00

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