宅家吃肉好安心 新北推肉品宅配箱

為鼓勵市民降低出門採買的頻率、減少疫情傳播風險， 新北農業局與精選優質肉品業者合作推出國產好肉宅配箱， 有嚴選肉片組、安心料理組與安心調理組等三種組合箱可自由選擇， 1200元即可買齊1週所需的肉品份量，經濟實惠， 讓市民宅在家不出門也可以用新鮮食材料理美食。

嘉一香食品股份有限公司是深耕新北多年，於今年4月成為台灣第一 家取得食品安全管制系統認證的HACCP屠宰場， 嘉一香結合屠宰、分切、加工，大幅提升肉品的衛生安全水平。 嘉一香陳國訓董事長表示，嘉一香活菌豬使用益菌、 海草菁和備長炭的飼料飼養，肉質甜度高且無豬腥味， 因應疫情帶來的轉變，與新北農業局合作推出小包裝的肉品真空包， 有肉片、肉角、肉絲、絞肉等家常料理常用部位及香菇、貢丸、 香腸、培根等調理肉品，供小家庭依需求選購。

自5月起疫情升溫，改變了人們的生活方式， 民眾在家活動的時間拉長、減少外食，烹飪不再是瑣事， 三餐的料理成為日常必需。為確保民生肉品供應穩定， 新北市肉品市場強化防疫措施，實聯制管制進出人員， 全區場域也每日進行清消作業，並維持近期毛豬拍賣頭數2300頭 左右，其拍賣價格約為75-80元/kg，價格平穩， 請民眾無須擔心。

新北農業局長李玟表示，抗疫是一場長期抗戰， 農業局積極媒合各式農產與多元採購通路確保食材供應無虞， 讓民眾不用上街採購，也可享用到各種平價優良食材， 舒緩宅在家的壓力，享受防疫慢活新生活。