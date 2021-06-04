裕隆集團幸福輪轉手 捐助新北市10部行動專車

面對大規模防疫作戰，守護醫療綠色通道， 防疫交通運輸策略也是防疫重要關鍵。 心繫防疫第一線高風險防疫車隊司機值勤安全，裕隆集團嚴陳莉蓮執 行長表示守護醫療資源，更要守護每個人!新北市因人口與幅員廣大 為全台最高，需要長照醫療資源與人力物資更龐雜，今年裕隆集團捐 贈5台多功能車款予新北市做為社福行動專車與市政行動專車。 隨著疫情持續擴大影響，新北市每日確診人數持續居高，為協助新北 市防疫交通分流載量、力挺第一線抗疫司機人車安全， 裕隆集團再捐助5台多功能車款投入防疫物資運輸，並加碼捐助50 0萬元支持<新北抗疫微光專案>提供車輛清消站相關防疫物資， 同時，整合集團長照車輛車隊加入第一線防疫交通服務，累計捐贈1 0部車輛與物資投入新北市交通服務超過1500萬元， 由集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產、裕融企業、 台元紡織五家企業共同捐贈。裕隆集團期許透過車輛本業資源， 提供車輛與運輸服務資源奧援，協助新北市提高行政運能， 一起對抗疫情，守護醫療綠色通道， 保障第一線投入防疫運輸司機與車輛清消安全。

面對疫情升溫， 每日皆有大量確診民眾迫切需要防疫醫療與安全分流載送服務， 新北市規劃醫療綠色通道，整合消防局、交通局、衛生局資源， 把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流載運， 車輛調度以救護車、防疫巴士載運民眾到醫院與檢疫所，同時， 調度增列50台民間長照車隊與20台防疫計程車組成抗疫車隊， 提供檢疫所解隔離民眾安心返家。

根據統計，新北市確診人數累計4217人， 目前列管中的居家隔離人數為4,535人人(統計自4/26至6 /2止)，確診民眾需求後送運輸趟次每日超過百趟， 地點遍及北中南。為穩定確診民眾後送分流運輸系統， 新北市衛生局結合臺灣計程車學院協會理事長侯勝宗發起<新北抗疫 微光專案>，透過此平台整合民間力量，快速組織70台民間長照車 隊與防疫計程車司機轉型成為抗疫車隊生力軍， 所有司機在施打過疫苗後開始執行快篩陽性者的專車接送， 以及從中南部解隔離民眾的安心返家後送任務， 隨疫情變化擔負彈性機動運輸任務。在這場戰役中，裕隆集團CSR 支持的LUXGEN V7與中華得利卡長照車隊也投入協力支援，看到第一線抗疫司機面 對心理壓力，以及身體上的疲累與可能染疫的風險， 還有可能會有持久戰所衍生交通物資與後勤人力與開銷愈來愈龐大的 問題。基於人道關懷與企業社會責任， 裕隆集團嚴陳莉蓮執行長決定，挹注資源一起參與這場戰役， 透過捐助防疫交通運輸資源，提供持續與穩定的奧援， 協助規劃抗疫車輛清潔消毒場站與轉運站， 讓每天身著防疫重裝備的司機可以有休息與清消的空間，同時， 協助提供防疫車輛清消物資，嚴格執行所有清消流程， 保護司機的人身安全。

面對這場防疫肉搏戰，為協助新北市運作可快速對應、彈性調度、 具醫療清消防疫規格的防疫車隊運輸系統，裕隆集團從捐助10台車 輛行動專車中，調度5台URX多功能車組成車隊， 協助新北市衛生局投入第一線防疫物資運輸任務；同時， 力挺抗疫司機人車安全，裕隆集團捐助捐助500萬元支持<新北抗 疫微光專案>。其中，捐助350萬元防疫運輸物資予新北市愛心大 平台；其中，300萬元物資捐助於設置車輛清消中繼站與轉運站防 疫設備與耗材，提供70台防疫車輛每日車輛清消， 以及抗疫司機防護衣裝備、加保司機防疫險， 與車輛防疫清消耗材設備等物資；另捐贈50萬元車廠防疫清消物資 ，包含車用防疫包、清消設備耗材、O3臭氧消毒機等， 提供市府團隊值勤與抗疫司機多一層安全防護與保障， 提升防疫車輛營運效能，守護第一線投入防疫運輸司機與車輛安全， 協助每日上百確診民眾後送與解除隔離後返家的安心路程。

此外，裕隆集團也以行動投入<新北抗疫微光專案>抗疫運輸行動， 專案捐助150萬元予集團CSR長期投入長照交通服務專案的臺灣 計程車學院協會，支持集團CSR合作12台V7與3台得利卡長照 車輛司機投入服務，並增加編組5台URX多功能車隊， 提供司機服務趟次補貼， 捐贈新北市衛生局在防疫期間每日需求配送防疫車隊物資的物流服務 。

裕隆集團感謝第一線暖心抗疫司機以生命出勤服務， 提供確診民眾跨縣市返家完成各種家庭任務，感動許多民眾， 抗疫司機的服務趟次兩周內已經服務600多人安心返家， 足跡遍及北中南。 在這場被媒體譽為新北市政府帶頭的敦克爾克大行動， 敵人是看不見的新冠肺炎，沒有人是局外人，裕隆集團期許不只是「 做車的人」，更是創造移動價值的「幸福輪轉手」， 希望盡微薄之力，提供第一線抗疫司機及受疫情影響家庭， 在防疫運輸交通上的奧援後盾與支持， 期盼確診民眾都能夠在這場戰役中安全撤退， 獲得最好的醫療照顧與關懷。感謝第一線守護醫療綠色通道的醫護、 警消人員，以及抗疫司機，謝謝有你們用生命守護台灣， 一起為台灣祈福，台灣加油!