日本支援台灣AZ疫苗13:58抵桃園機場　蔡英文：感謝美日馳援台灣疫苗　籲大眾勿酸言酸語

日本捐贈給台灣的AZ疫苗今（4）日下午抵達桃園機場，總統蔡英文稍早16點也發表談話。 日本捐贈給台灣的AZ疫苗今（4）日下午抵達桃園機場，總統蔡英文稍早16點也發表談話。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本捐贈給台灣的AZ（AstraZeneca）疫苗今（4）日下午13點58分抵達桃園機場；美國白宮宣布，6月底將釋出到海外的8000萬劑疫苗中，預計700萬劑送往亞洲，其中包括台灣、印度等地。 對此，總統蔡英文稍早16點發表談話時表示，感謝美日馳援台灣疫苗，以及鴻海創辦人郭台銘、佛光山以及各民間團體都很熱心協助台灣爭取疫苗，但她要拜託大家，疫苗取得不簡單，對於用心付出的人不需要酸言酸語。

日本贈台的124萬劑AZ疫苗，今天裝載在17個溫控貨櫃中，由日本航空JL809班機運送來台，班機在台北時間上午11時從成田機場起飛，下午1時58分抵達桃園機場，停放在507機坪，由地勤人員卸下裝在貨艙的溫控貨櫃，由相關檢疫及海關人員在機邊完成驗放，隨後拖離機坪送至華儲貨運站，在警方戒備下，以專車載送至指定的冷儲物流中心進行後續檢驗封緘。

對此，蔡總統下午也透過臉書直播發表談話表示，日本提供給台灣的疫苗已經抵達，謝謝這段時間所有台日官方與民間人士，因為有各位的幫忙，讓大家再次見證基於共享價值，互相扶持的台日友好真諦。

總統談話內容為：

今天有一個好消息。日本政府提供給我們的124萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣。

謝謝這段期間，所有為疫苗奔走的台日官方和民間人士，因為有各位的幫忙，讓我們再一次見證了，基於共享價值、互相扶持的「台日友好」真諦。

不只是日本，昨天美國白宮也宣布，會將台灣納入對全球捐贈疫苗的規劃當中，對於美國政府及時伸出援手，我也要在此表達感謝之意。

我也要肯定這段期間，辛苦工作的外交團隊，他們夜以繼日，把握每一個可能爭取到疫苗的機會，為協助台灣防疫而奮戰。接下來，我們會持續跟相關國家來溝通，希望能確保更多疫苗的穩定供給。

我要請大家理解，疫苗供給緊張，不是只有我們，事實上各國政府都在爭搶疫苗。台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

當然，除了政府在努力，像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙。也許一時還沒有看到成果，但我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。

下一個階段，我們將會進入大規模的疫苗施打，如同我前幾天跟大家報告的，預約平台已經快要完成；接種站的部分，各縣市也都已經開始配合中央安排，調配場所。疫苗施打有一定的順序，也請大家登記之後靜心等待，輪到你，就去打。

前幾天有護理師遭到確診者攻擊，前天我也打電話慰問受傷住院的護理師。昨天看到傷勢較輕的護理師，因為掛念疫情和工作夥伴，在休養了一天後，就回到崗位繼續照顧病人，看了實在讓人不捨又感動。

防疫人員都是盡了全力在拚，這一仗，要拜託所有的國人同胞，給他們最大的支持和鼓勵。尤其疫情進入社區感染後，只要防疫一鬆懈，確診人數就會增加，大家一定要持續警戒，才能減輕前線醫護的負擔。

這兩天，受到颱風影響，氣象局也發布了大雨及豪雨特報，我要提醒大家，防疫也要防颱，請大家注意颱風動態、注意安全。

這個週末，三級警戒還在持續，再一次拜託大家，沒有必要就不要出門，減少群聚、做好防疫，謝謝大家的配合，有疫苗的好消息，只要確認，我們一定會盡快跟大家報告，請大家不要擔心，謝謝大家。