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台灣淨零排放倡議啟動　14家企業及組織響應

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/04 16:58
照片來源：PxHere提供

照片來源：PxHere提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣永續能源研究基金會響應聯合國環境規劃署「世界環境日」，2021年度以「生態系統恢復」為題，結合各界力量，發起「台灣淨零排放倡議Net Zero 2030/2050 Initiative」，號召組織經由「承諾」及「達成」兩階段方式，使企業分階段達成淨零碳排放目標，協助達成我國成功淨零轉型。

2015年聯合國通過《巴黎協定》，設定了將全球氣溫升幅控制在工業革命前攝氏1.5度內的目標，然而照目前減碳的速度，世紀末控制全球升溫將難以達成，因此需要採取更積極的手段減碳以達成目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，目前淨零排放已成為世界趨勢，美國總統拜登承諾將在2030年讓美國的淨排碳量相比2005年的水準減少50%至52%，減幅更甚於前總統歐巴馬承諾的26%至28%。

簡又新接著說，歐盟、日本、英國等國也相繼大幅加碼2030年減碳目標。身為國際供應鏈重要的一環，台灣勢必要加速減碳的腳步，倡議目前匯聚中鋼公司、中華電信、中鼎集團、日月光投控、台新金控和鴻海等14家永續標竿組織，未來將是台灣連結國際氣候變遷和淨零排放趨勢的關鍵推手，期待未來淨零排放協會以及聯盟成員能成為產業跨域領頭羊，分享自身經驗並帶領台灣產業界邁向淨零排放之目標。

目前同意參與倡議之共同發起成員共14家永續領域標竿組織，其2020年收入總淨額與台灣GDP比值45%，2019年溫室氣體總排放量與全國排放量比值19%，倡議組織承諾於2030年前達成組織總部與辦公室據點之直接排放及能源間接排放量為零，並同意朝全組織總部、辦公室據點及生產據點之直接排放及能源間接排放量為零之方向做出努力，為地球的氣候變遷和永續發展做出貢獻。

副總統賴清德表示，氣候變遷危機對台灣的衝擊非常大，絕對不可輕忽。政府如果因應得宜，提出完整的國家政策藍圖，絕對可以再次趁勢而起；但如果不嚴肅面對，一定會被世界淘汰，台灣的經濟也將陷入重大危機。因此，他特別提醒大家，面對氣候災難，台灣沒有豁免權，沒有人是局外人，大家都應該積極面對、積極參與、踏實解決問題。

賴副總統說，淨零排放不只牽涉能源低碳轉型，也牽涉到產業創新轉型與社會公義轉型，每項政策變動都牽一髮而動全身，不只牽涉產業利益，也攸關每個人生活習慣的巨大改變。因此，如何透過政府與民間、公民社會內部之間綿密的溝通、縝密的計畫，討論出一套適合台灣淨零排放的最佳路徑圖，非常重要。

「台灣淨零排放倡議Net Zero 2030/2050 Initiative」將於6月5日世界環境日起正式啟動，期能推動台灣各組織走向淨零排放目標，落實永續價值，詳情請見「台灣淨零行動聯盟」官方網站。

台灣淨零排放倡議啟動　14家企業及組織響應

圖片由台灣永續能源研究基金會提供
世界環境日
碳排
淨零排放
簡又新
台灣永續能源研究基金會

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