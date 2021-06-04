倫敦設計雙年展疫情下開展　台灣傳統信仰結合科技撫慰人心

（台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導）台灣三度於倫敦設計雙年展展出，今年從台灣傳統信仰文化出發，結合科技打造沈浸式展間，盼在疫情期間穩定人心。

當代藝術盛事倫敦設計雙年展（London Design Biennale）成立於2016年，今年以「共振」（Resonance）為題聚集25個國家，在倫敦知名歷史建物薩默塞特府（Somerset House）展出，台灣第三度參展，結合傳統宗教及科技推出《Swingphony》特展。

台灣館科技藝術展覽由團隊Bito（甲蟲創意）策劃，創意總監劉耕名以「台灣人很愛拜拜」為出發點，從台灣信仰文化擷取特色，大規模使用廟宇裡常見的傳統圓形燈籠，巧妙結合節拍器擺針與香的意象，在擺針不斷來回擺盪之際，傳達出人類之間彼此的共振，傳達「全球一體」概念。

「信仰不僅是我個人，也是台灣人生命中很重要的一部分」，劉耕名認為，尤其在疫情當下，更需要一股凝聚大家的力量，這也是啟發《Swingphony》的靈感來源，而打造此沈浸式展間的用意在於，無論觀眾自覺是進到一座廟或一座教堂都好，只想帶給人們平靜穩定的感覺。



展場照片（圖/文化部）

展覽短片（影/Bito Facebook）

劉耕名透露，展覽中的燈籠是希望的象徵，人類祈禱時雙手合掌的形狀很像節拍器，擺針結合廟宇裡「香」的形體因此上方有紅色LED燈，香則代表人類與天堂的連結，不斷擺動的紅燈則為對未來的希望，整個展覽想傳達：人與人之間的連結是無形的，一個小動作就會引起共振，全人類在疫情來襲時更需要團結。

劉耕名表示，「台灣館」以不同信仰中循環參拜、誦念、冥想、禱告為靈感，邀請廣達電腦與台大物理系專家為技術顧問，選取節拍器作為的展覽介質，並以廟宇內「香」的元素融入擺針設計，藉節拍器雖各有不同頻率的擺盪，但終將循物理定律走向一致的現象，闡述「個體都具有影響力，也與自然驅力彼此形成連結與和諧」的緊密命運。

倫敦設計雙年展自即日起展至6月27日止。