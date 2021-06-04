AI發威！臉書靠演算消除97%仇恨言論

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）網路世界讓人暢所欲言，然仇恨言論也須被嚴加規範。社群平台臉書（Facebook）於３日舉辦亞太區仇恨言論政策線上說明會，公布在人工智慧（AI）科技提升下，臉書去年第4季對仇恨言論的主動偵測率已超過97%，並說明仇恨言論審查的運作制度。

仇恨言論認定因地制宜，三級認定

臉書亞太區內容政策經理甘米（Manu Gummi）出席線上說明會表，表示因仇恨言論涉及語言、文化差異，處理起來相當挑戰。該平台需在全球各地區建制內容政策團隊深度了解，並提出能應對全球不同語言使用與文化情境，並保障所有人表達自由的方法。

為有效消除仇恨言論，臉書制定社群守則規範用戶，並以此作為審查判定原則。其中，臉書將仇恨言論定義為「針對受保護的特徵，直接攻擊他人」。「受保護」的特徵包含種族、國籍、信仰、性別認同等，「攻擊」則包含以文字或影像表達或支持暴力的言論。臉書針對擁有受保護特徵的個人或群體，採行三個級別劃分嚴重性。

第一級包含以動物等非人化的言論比喻他人，二級涵蓋以生理、心理、道德缺陷貶低他人，三級涵蓋鼓吹排擠或隔離等行為。

ＡI 進步，主動審查率提升至97.1%

臉書每天發文數量驚人，依靠人力審核內容無法消化，必須透過科技識別。隨著AI技術進步，在2019 年12月至2020年12月間，臉書對仇恨言論採取行動數量攀升近400%。2017年第4季臉書首度納入仇恨言論衡量數據，彼時平台主動偵測率為23.6%。換句話說，臉書移除的仇恨言論中，23.6%為平台主動偵測而非用戶檢舉。而到了2020年第4季，主動偵測率已經攀升至97.1%。

主動偵測率大增，AI 技術提升功不可沒。其中XLM-R或語言理解（lingual understanding），能夠建立機器學習分類器，分析多種語言中的相同概念，在一種語言中的學習成果可以改善另一種語言中的表現，該技術對網路上較不常使用的語言而言，格外實用。

另一項全文解讀（Whole post understanding）則是從整體角度檢視貼文的能力，包括文字、照片和影片等格式，並同時找出各種違反政策的問題，不需執行多種分類器。據臉書2日在部落格上透露，歷經一年AI框架搬遷到深度學習函式庫PyTorch，現在PyTorch已經成為支援臉書所有AI負載的底層平臺。臉書利用PyTorch，開發出Facebook AI Multimodal（FAIM），允許開發人員快速創建、優化和針對特定有害議題制定多模態模型，這意味著他們可以整體識別跨越圖像、文本、評論和其他元素的內容，辨別虛假資訊與仇恨言論。

降低「誤殺」 配套人工審核與用戶申訴

此外，臉書依然有內容審查團隊，來確認發文是否違反仇恨言論規範，同時配合檢舉申訴機制，降低未能正確處理仇恨言論發文情況，並讓AI從錯誤中學習。甘米強調臉書審查的透明度，當用戶的內容被移除時，會同時收到Email與APP通知，清楚告知其內容違反什麼守則而遭移除，守則連結會一併附上， 粉專管理員也能從管理頁面看到為什麼被移除，讓用戶也從錯誤中學習。

AI消除抑或助長歧視、仇恨？

AI廣泛運用審查、消除仇恨言論的散播，效果看似驚人。然而，AI技術卻有不中立之隱憂，如現實社會也存在對弱勢群體的歧視與不正義。上月美國民主黨推行「反演算法歧視法案」，要求社交平台如臉書、推特，需說明其演算法及資訊收集作法，增進透明度。而以巴衝突中，臉書與推特也驚傳演算法封鎖親巴言論，臉書旗下的Instagram更聲稱其仇恨偵側軟體將一個關鍵標籤誤認為與某恐怖組織相關。

在臉書沾沾自喜於AI消除仇恨言論，主動偵測率提升到97.1%之際，也需持續修正AI演算法中的歧視，及其造成的不當後果，莫要以消除仇恨言論之名，卻行製造歧視之實。