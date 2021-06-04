Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【苗栗+51例】台灣本土總確診近萬人！6/4增339例本土、21死　另有133例校正回歸

  1181
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/04 14:21
台灣6/4增339例本土、133例校正回歸。 (取自中央流行疫情指揮中心直播記者會)

台灣6/4增339例本土、133例校正回歸。 (取自中央流行疫情指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導） 中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增341例COVID-19確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，今日新增之339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年4月1日至6月3日。另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。

【苗栗+51例】台灣本土總確診近萬人！6/4增339例本土、21死　另有133例校正回歸

指揮中心指出，綜上以上本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為台北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、台中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，共計為男性14位、女性7位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。

【苗栗+51例】台灣本土總確診近萬人！6/4增339例本土、21死　另有133例校正回歸

指揮中心指出，今日新增2例境外移入個案，分別自越南和印尼入境。

案10211為越南籍30多歲男性，5月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，6月2日檢疫期滿採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者7人，列居家隔離。

案10470為印尼籍40多歲男性，5月14日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月29日檢疫期滿由公司安排自費採檢，結果為陰性；因工作需要，6月3日再度至醫院自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，接觸者調查匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,446例確診，分別為1,145例境外移入，9,248例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另26例(新增案9199、案9868)移除為空號。確診個案中187例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
武漢肺炎
新冠肺炎
台灣
境外移入

相關新聞

【快訊】包括台灣! 美國總統拜登宣布　向亞洲釋出700萬劑疫苗
【快訊】包括台灣! 美國總統拜登宣布　向亞洲釋出700萬劑疫苗
2021/06/04 00:32
快訊！日本拍板供台灣124萬劑疫苗　預計4日下午抵桃機
快訊！日本拍板供台灣124萬劑疫苗　預計4日下午抵桃機
2021/06/03 20:55
立榮認疏失！旅客持PCR陽性證明搭機赴廈門　指揮中心：民航局檢討處分
立榮認疏失！旅客持PCR陽性證明搭機赴廈門　指揮中心：民航局檢討處分
2021/06/03 20:46
端午節勿返鄉！ 陳時中： 台灣新冠疫情來到新高峰　年輕人染疫率增
端午節勿返鄉！ 陳時中： 台灣新冠疫情來到新高峰　年輕人染疫率增
2021/06/03 17:45
全球最大輝瑞試驗場 以色列：輝瑞疫苗恐與心肌炎有關
全球最大輝瑞試驗場 以色列：輝瑞疫苗恐與心肌炎有關
2021/06/03 17:09

更新時間 : 2021-06-04 15:30 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世