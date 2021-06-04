「台灣大蹄鼻蝠」現蹤台北動物園　親子互動及獨立過程列重要紀錄

臺灣大蹄鼻蝠的寶寶（左）學習獨立生活。（照片由Taipei Zoo / 詹德川攝) 臺灣大蹄鼻蝠的寶寶（左）學習獨立生活。（照片由Taipei Zoo / 詹德川攝)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）春夏之際是臺灣許多種類蝙蝠的育幼期，蝙蝠們會選擇食物充足、棲息環境較隱蔽的地方進行育幼。臺北市立動物園維持了良好的自然林相，又長期未使用殺蟲劑，棲息環境及昆蟲多樣性高，恰好提供東亞家蝠、「臺灣大蹄鼻蝠」及其他蝙蝠優質的「育嬰房」。

臺北動物園除了照養多種瀕危野生動物，更擁有豐富的自然環境，每當太陽下山，總能看到忙著在天空盤旋覓食、努力消滅蚊蟲。據研究人員長期觀察，在動物園內不僅有許多都市常見的東亞家蝠會棲息在涼亭隙縫和蝙蝠屋內育幼，同時還有另一個神祕物種─臺灣大蹄鼻蝠。

園方說明，臺灣大蹄鼻蝠獨居的個性，全台記錄到的地點與數量並不多，有關牠們的育幼行為資料也很欠缺，偏偏動物園內多處都可見牠們的蹤跡，讓研究人員有幸紀錄到蝙蝠寶寶學習獨立的行為。

△臺灣管鼻蝠。（照片由Taipei Zoo / 尤宣雅、林清隆、陳駿提供)

根據翼環辨識，研究人員發現，有一隻臺灣大蹄鼻蝠固定每年春天會回來動物園展區內的洞穴裡育幼。蝙蝠媽媽育幼時會把蝙蝠寶寶抱在胸前、用雙翼護著牠，偶爾讓蝙蝠寶寶抓著自己嘗試展翼，蝙蝠寶寶成長過程中，會待在媽媽身邊學習覓食和生活技能，直到蝙蝠寶寶獨立後，蝙蝠媽媽才會離開洞穴。

有次研究人員觀察到臺灣大蹄鼻蝠媽媽回洞穴要抱2月齡的寶寶時，蝙輻寶寶反應激烈發出了社交叫聲，顯示出現排斥蝙蝠媽媽的行為，準備開始獨立，這一難得親子互動行為，意外的幫「臺灣大蹄鼻蝠」育幼行為添上一筆重要紀錄。

現在正是蝙蝠的繁殖季，都市的天空每晚都有蝙蝠們的身影，偶爾民眾撿到蝙蝠寶寶會不知如何處理。台北動物園表示，其實幫助蝙蝠寶寶的方法很簡單，在傍晚時分，將蝙蝠寶寶帶回原地野放。先在牆壁上貼紙巾或布，再將蝙蝠寶寶放在上面，也許幾個小時後，因為寶寶失蹤而非常著急的蝙蝠媽媽，就會將牠帶回去了。一起守護環境及身邊可愛「蝠」寶們平安長大吧。

△棲息在洞穴的臺灣葉鼻蝠。（照片由Taipei Zoo / 尤宣雅、林清隆、陳駿提供)