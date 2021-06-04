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新一波紓困金入帳了！凌晨起撥款農漁民、司機、攤販及自營業者等360萬人

這一波誰可領？領多少？根據身份與職業而有不同，入帳後民眾可透過網路銀行等方式確認。

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By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/04 11:46
包括中低收入戶與弱勢、計程車司機與遊覽車司機等人的紓困現金即將入帳。（圖/中央社）

包括中低收入戶與弱勢、計程車司機與遊覽車司機等人的紓困現金即將入帳。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）行政院會昨(3日)通過預算的紓困4.0方案，首波紓困現金已於今(4日)凌晨起陸續入帳，預計今有360萬人會收到，民眾可透過網路銀行等方式確認。

行政院會昨天通過預算規模新台幣2600億元的紓困4.0方案，首波紓困金發放對象包括勞動部針對自營工作者的生活補貼、農委會的農漁民紓困金、衛福部的急難紓困金，以及交通部針對計程車、遊覽車等司機。

每人可領到的金額將根據身份與職業而有不同。中低收入戶及弱勢將加發3個月共4500元的「生活補助」；農、漁民經排富後，每人1萬元生活補貼；甲級漁民投保薪資在2萬4000 元以下者，為每人3萬元生活補貼。

小攤販、小店家、接案工作等自營業者、無一定雇主者，經排富後，投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，並新增投保薪資在2萬4000元以上者，可領取1萬元。

至於有工作、無勞保及非農漁民身分者如臨時工等，可申請「急難紓困救助」1萬元至3萬元；自營或無一定雇主的藝文工作者、計程車、遊覽車、租賃車司機、導遊、領隊發放3個月共3萬元補貼；視障按摩師則發放3個月共4萬5000元。

此次的紓困4.0方案中，個人紓困經費為1018億元，預計將有730萬人次受惠，4日開始就會直接撥款入帳，今天預計有360萬人的紓困金將直接匯入個人帳戶，民眾可透過網路銀行等方式確認。去年申請過、有存摺資料，且今年也合乎資格的民眾也將納入紓困補助。
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