拜登擴大對中國企業「投資禁令清單」至59家 8月生效

雖然華為多次否認「自主造車」，但積極布局電動車產 業的腳步並未停止。陸媒報導，華為將投入百人的研發 團隊，與廣汽集團合作開發新一代電動... 雖然華為多次否認「自主造車」，但積極布局電動車產 業的腳步並未停止。陸媒報導，華為將投入百人的研發 團隊，與廣汽集團合作開發新一代電動車。 （中新社提供） 中央社 110年3月9日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國總統拜登在昨(3)日宣布，將擴大一份禁止美國公民投資的中國企業清單，相關規定將在8月2日生效，影響企業達59間，中國則在相關規定正式公佈之前，就已經表示將祭出報復手段。

拜登的新命令立基於川普之前發布的禁令，將原本的31間中國企業擴大至59間，從原本的科技公司和與解放軍密切之企業，進一步擴大到監控科技產業，而根據新規定，美國投資人被禁止替中國移動、中國廣核集團、柯斯塔集團(CoStar Group) 等公司買賣公開交易證券，一直處在爭議浪頭上的華為也仍在名單上。

一名白宮官員指出，禁令擴大是為宣示美國絕不扶持中國軍工產業的決心，且被納入名單中的公司已經經過縝密的挑選，以最大化對目標的傷害並減少對全球貿易的衝擊，同時也指出，禁令名單將在幾個月內再次更新，以加入更多的公司。

事實上，拜登上台後中國就一直希望新政府能夠改善自川普執政期間嚴重惡化的中美關係，即使在拜登擴大中國公司投資禁令的當下，兩國的貿易代表也在就改善貿易狀況進行協商，不過在拜登堅持課加的關稅將維持不變以重建美國被疫情衝擊的經濟、並指控中國對外變得更具侵略性、對內更高壓的情況下，在外界看來，兩國的關係並沒有改善。

至於美國黑名單的常客「小米集團」，上周在港交所公告，哥倫比亞特區地方法院在美東時間25日宣布最終判決，推翻美國國防部對於小米是「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有小米公司證券的全部限制。

針對美國擴大的禁止投資中企清單，中國外交部發言人汪文斌4日指出，中國將依法以任何可行的方式，捍衛中國企業的利益與法定權益，並將不惜對美國祭出報復措施。