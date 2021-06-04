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澳媒指出菅義偉計畫訪澳 強化中國威脅下的兩國盟友關係

日、澳繼去年會面後將再度展開兩國會談，不過因武漢肺炎影響，菅義偉是否能夠成行目前仍有變數。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/04 10:42
澳洲總理莫里森（左）去年與日本與首相菅義偉（右）會談，推動日本自衛隊與澳洲軍方簽署聯合訓練等協定。（圖/中央社）

澳洲總理莫里森（左）去年與日本與首相菅義偉（右）會談，推動日本自衛隊與澳洲軍方簽署聯合訓練等協定。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）澳洲總理莫里森曾於2020年底訪日，就中國在區域內的威脅展開討論，根據澳媒指出，日本首相菅義偉將於今年稍後訪問澳洲，顯示兩國同抗中國威脅。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於去年11月17日抵達日本與首相菅義偉會面，是菅義偉上任後第一位會面的世界領袖，該次會面中也清楚地向中國和美國宣示，日、澳兩國決心維持區域和平和法治。

澳洲政治記者Phillip Coorey今(4日)在澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）中指出，日本首相菅義偉將於今年稍後前往澳洲與澳洲總理莫里森會面，以達到兩國之間的相互訪問，且兩國面對區域局勢的態度仍保持不變。

他也表示，根據不具名的政府官員透露，澳、日兩國政府就菅義偉可能訪問澳洲一事，已展開討論並安排相關細節。不過因為武漢肺炎疫情影響，菅義偉是否能夠成行，目前仍有變數。

此外，Phillip Coorey提及，根據消息來源，日本政府希望奧運如期舉行，以免被明年舉辦冬季奧運的中國比下去，也有輿論猜測，在東京奧運結束後，日本可能會提前大選。

根據中央社，兩國首相會先在下星期於英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會中見面。莫里森昨天向澳洲國會表示，這次峰會可讓理念相近並且崇尚自由民主和法治的國家共聚一堂。
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莫里森
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日本
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