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六四事件32周年！全球珍視民主自由與人權法治 台灣陸委會籲中國早日還權於民

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/04 10:17
2020年6月4日，香港六四事件活動照。(照片由美聯社提供)

2020年6月4日，香港六四事件活動照。(照片由美聯社提供)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）今天是「六四天安門事件」32周年，台灣大陸委員會3日發布新聞稿表示，民主自由、人權法治是臺灣及全球共同珍視的生活方式與普世價值。中共當局迄今仍未正視「六四事件」歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉，並呼籲對岸應具體落實以人民為中心的政治改革、勿再箝制人民民主要求，並早日還權於民。

陸委會強調，中國共產黨一黨專政，為鞏固權力核心及永久執政，以高壓管控人民，審查言論、社會監控、打壓異議人士，及以「再教育營」等強制手段壓迫宗教人權自由；甚而毀棄對香港「一國兩制」的自治承諾，迫使民間社會噤聲屈從。

陸委會指出，北京當局違反基本人權、非民主和平的行徑益形嚴重，已完全背離普世價值及國際規則，不但加深其內部社會的深層矛盾、徒增制度改革困境，更對外製造衝突風險、影響區域安全穩定。

陸委會表示，唯有中共當局嚴肅思考與落實社會公義、民主改革與人權自由保障的機制，「專制與民主」形成的兩岸制度差異才能逐漸趨近，兩岸關係相互尊重與理解的本質也才能獲得、分歧也較可能化解。中共更應排除對臺強制性的政治主張、軍事外交的威嚇打壓，正視我方提出「和平、對等、民主、對話」的兩岸良性互動關鍵，才有利雙方人民福祉。

陸委會呼籲中國應早日釋放4年多來遭不當審判和關押的李明哲先生，讓其平安返臺。

六四事件32周年！全球珍視民主自由與人權法治 台灣陸委會籲中國早日還權於民

2019年6月4日，香港六四事件紀念活動照。(照片由美聯社提供)
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普世價值
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中國
基本人權

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