Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

轉型！怪奇比莉釋出最新單曲《Lost Cause》　揪火辣姐妹拍MV粉絲樂見散發自信美

怪奇比莉於3日推出全新單曲《Lost Cause》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/04 09:55
怪奇比莉於3日推出全新單曲《Lost Cause》（圖/環球西洋）

怪奇比莉於3日推出全新單曲《Lost Cause》（圖/環球西洋）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）樂壇亮眼新秀怪奇比莉曾因外型被攻擊，在近日釋出的新曲終大解放展現女人性感魅力無畏輿論，比莉分享自信準則，「其實只要你開心的就好！只要你覺得好看，那就足夠了。」

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）日前一改過往招牌螢光綠髮以及寬鬆酷帥的衣著造型，換上一頭亮麗金髮並身穿性感馬甲登上時尚雜誌《VOGUE》英國版封面，引起粉絲熱烈討論。

怪奇比莉於3日推出全新單曲《Lost Cause》，是即將釋出的最新專輯《Happier Than Ever》中第四首曝光的單曲，新曲自導自演的 MV 中再次以性感成熟的新造型現身，揪姐妹們大開睡衣派對，甚至大跳扭臀舞，火辣的風格轉變讓樂迷臉紅心跳，直呼：「我忘了怎麼呼吸！」


《Lost Cause》（影/Youtube）

最新單曲《Lost Cause》的歌詞中，怪奇比莉唱出過去在關係中對對方行為感到失望的心情，甚至直呼他是無可救藥的廢人；然而在 MV 中，怪奇比莉則是揮別以往暗黑詭譎的風格，邀請了 6 位姊妹在家舉辦性感睡衣派對，大嗑垃圾食物並忘情熱舞，更自信且自在地秀出好身材，展現難得一見的「快樂比莉」，許多死忠粉絲留言寫道：「好開心能看見散發自信美的比莉！」

怪奇比莉過往總是以寬鬆的造型現身，也曾因身形不符合大眾關於美的既定印象而遭受酸民攻擊；近期比莉從雜誌封面到音樂錄影帶一連串的大改變，雖然多數樂迷樂見其成，但時常提倡正面身體意象的比莉也曾考慮過這些改變，是否會引起反彈聲浪，後來她也理出自己的一套自信準則，「其實只要你開心的就好！你想做整形手術就去做，你想要穿那件別人覺得很顯胖的洋裝，管他的就穿上吧！只要你覺得好看，那就足夠了。」

怪奇比莉第二張大碟《Happier Than Ever》預計將在 7 月 30 全台數位平台同步上線， 2022 年將舉行世界巡演。

〈Lost Cause〉收聽連結：http://umg.lnk.to/BE2
〈Lost Cause〉MV連結：https://youtu.be/S2dRcipMCpw

怪奇比莉先前登上VOGUE雜誌封面（圖/Billie Eilish Instagram）
怪奇比莉

相關新聞

葛萊美獎揭曉！女歌手出頭橫掃重點獎項　最新得獎歌曲搶先聽
葛萊美獎揭曉！女歌手出頭橫掃重點獎項　最新得獎歌曲搶先聽
2021/03/15 14:33
樂壇新人怪奇比莉橫掃葛萊美　8月台北小巨蛋開唱
樂壇新人怪奇比莉橫掃葛萊美　8月台北小巨蛋開唱
2020/01/27 15:15

更新時間 : 2021-06-04 15:29 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【更新】南台灣高雄市某大樓•8長照機構工作人員快篩陽性　衛生局：PCR複驗均陰性
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
【最新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世