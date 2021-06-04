轉型！怪奇比莉釋出最新單曲《Lost Cause》　揪火辣姐妹拍MV粉絲樂見散發自信美

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）樂壇亮眼新秀怪奇比莉曾因外型被攻擊，在近日釋出的新曲終大解放展現女人性感魅力無畏輿論，比莉分享自信準則，「其實只要你開心的就好！只要你覺得好看，那就足夠了。」

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）日前一改過往招牌螢光綠髮以及寬鬆酷帥的衣著造型，換上一頭亮麗金髮並身穿性感馬甲登上時尚雜誌《VOGUE》英國版封面，引起粉絲熱烈討論。

怪奇比莉於3日推出全新單曲《Lost Cause》，是即將釋出的最新專輯《Happier Than Ever》中第四首曝光的單曲，新曲自導自演的 MV 中再次以性感成熟的新造型現身，揪姐妹們大開睡衣派對，甚至大跳扭臀舞，火辣的風格轉變讓樂迷臉紅心跳，直呼：「我忘了怎麼呼吸！」



《Lost Cause》（影/Youtube）

最新單曲《Lost Cause》的歌詞中，怪奇比莉唱出過去在關係中對對方行為感到失望的心情，甚至直呼他是無可救藥的廢人；然而在 MV 中，怪奇比莉則是揮別以往暗黑詭譎的風格，邀請了 6 位姊妹在家舉辦性感睡衣派對，大嗑垃圾食物並忘情熱舞，更自信且自在地秀出好身材，展現難得一見的「快樂比莉」，許多死忠粉絲留言寫道：「好開心能看見散發自信美的比莉！」

怪奇比莉過往總是以寬鬆的造型現身，也曾因身形不符合大眾關於美的既定印象而遭受酸民攻擊；近期比莉從雜誌封面到音樂錄影帶一連串的大改變，雖然多數樂迷樂見其成，但時常提倡正面身體意象的比莉也曾考慮過這些改變，是否會引起反彈聲浪，後來她也理出自己的一套自信準則，「其實只要你開心的就好！你想做整形手術就去做，你想要穿那件別人覺得很顯胖的洋裝，管他的就穿上吧！只要你覺得好看，那就足夠了。」

怪奇比莉第二張大碟《Happier Than Ever》預計將在 7 月 30 全台數位平台同步上線， 2022 年將舉行世界巡演。

〈Lost Cause〉收聽連結：http://umg.lnk.to/BE2

〈Lost Cause〉MV連結：https://youtu.be/S2dRcipMCpw

怪奇比莉先前登上VOGUE雜誌封面（圖/Billie Eilish Instagram）