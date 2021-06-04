台灣知名藝術家李明維慕尼黑特展　代表作耗時900小時7,000公斤砂子作畫

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣知名藝術家李明維德國慕尼黑推出特展，代表作耗時900小時，使用7,000公斤彩色砂子鋪地作畫而成及多件作品。

李明維為台灣知名國際藝術家，長年旅居紐約及巴黎，風格強調人際關係的互動形塑，本次展出的代表性作品《如沙的格爾尼卡》，由多名人力協助，耗時900小時，使用7,000公斤的彩色砂子鋪地作畫而成。展覽期間將邀請觀眾在沙畫上行走，再由李明維及其他表演者一同用竹掃帚清掃沙地，藉此體驗繪畫的轉變及傳達材料的短暫與啟示性。

另外。《如實曲徑》（Our Labyrinth）每日由表演者運用掃帚將地板的米粒掃成獨一無二的圖案，並搭配冥想儀式進行。《晚餐計畫》（The Dining Project）則將原先1998年於美國紐約惠特尼美術館的「用餐」版本改變為「茶席」，獲選觀眾可在週二下午以視訊的方式和李明維共同品茗。

此外，館方搭配展覽規劃多項活動，自6月9日開始，每週三舉辦策展人導覽活動；7月3日將邀請觀眾參加《如沙的格爾尼卡》互動體驗；9月10日舉行舒伯特之夜，將由李明維及演出《聲之綻》的知名男高音尤利安・普雷嘉迪恩（Julian Prégardien）對談。

駐德國代表處文化組與德國慕尼黑維拉斯托克美術館（Museum Villa Stuck Müchen）攜手合作，自即日起至9月12日推出「禮物與禮儀」特展（Li, Geschenke und Rituale），展出李明維歷年來15件作品，包括13公尺版本的《如沙的格爾尼卡」（Guernica in Sand），以及由3名德國藝術家臨摹創作《我們的和平國度》（Our Peaceable Kingdom）等作品。

駐德國代表處文化組表示，展覽去（2020）年先在柏林應用藝術展覽館（Martin-Gropius-Bau）展出，當時疫情嚴重，入場控制嚴格，仍獲得超過1萬5千名人次的觀眾參與，其中包括相當於文化部長的德國文化與媒體政務委員格呂特斯（Monika Grütters）都親自蒞臨觀展並讚譽有加。受到各界熱烈迴響下，本展獲得慕尼黑維拉斯托克美術館的關注與肯定，在文化部和駐德國代表處文化組的支持下，今年順利巡迴至慕尼黑展出。

駐德國代表處文化組指出，這一年展覽準備期間，德國疫情並未緩解，甚至最嚴重的時期單日確診人數超過4萬人。然而館方及策展人安娜・馬爾（Anne Marr）對開展期程依然積極籌劃推進，即便開展前因一名佈展工作人員確診肺炎，人員須全數進行隔離，延後開幕時間，仍不影響本展的藝術呈現。目前德國的疫情雖有趨緩，但整體疫情管控措施仍然嚴謹，館方將在符合規定及遵守衛生措施的前提下，如入場人數管控、出示陰性檢測證明、觀展全程配戴FFP2口罩等，開放展覽及觀眾互動參與。

李明維「禮物與禮儀」特展

展覽時間：2021年5月27日至9月12日

展覽地點：德國慕尼黑維拉斯托克美術館

展覽網頁：https://www.villastuck.de/ausstellungen/2021/mingwei/index.htm