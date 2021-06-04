不只這批！日本124萬劑AZ疫苗下午抵台 朝日新聞：還有

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）傳言日本將供應台灣英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗屬實，今（4）日下午日本航空將以客機載送124萬劑疫苗抵達桃園國際機場。

日航台灣分公司證實，日航將以定期航班JL809運送疫苗到台灣，預計下午2時40分抵達桃園國際機場，原該航班已取消，此班班機為疫苗專機。

台灣疫苗短缺，鄰國日本決定將多出的124萬劑AZ疫苗供應台灣，而據日媒朝日新聞報導，日本之後還會再分批運送疫苗給台灣。

其於報導中引述匿名官員消息，除本次運送的124萬劑AZ疫苗，日本將繼續分批提供疫苗給台灣，總數尚待決定。

日本產經新聞則指出，日本政府決定提供124萬劑AZ疫苗，並快速送抵台灣，安倍晉三等執政黨自由民主黨的國會議員們在背後著力甚多。

日本政府與阿斯特捷利康藥廠簽約今（2021）年內共要取得1億2000萬劑（6000萬人份）AZ疫苗，但因海外施打出現罕見血栓副作用之案例，因而日本政府目前並未將AZ疫苗列入公費施打。

日本政府已與美國藥廠輝瑞（Pfizer）簽約今年內取得1億9400萬劑（9700萬人份），也與美國藥廠莫德納（Moderna）簽約於9月底之前取得5000萬劑（2500 萬人份）。因此，將AZ疫苗供台灣，不至影響日本國民接種疫苗。