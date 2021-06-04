慎防彩雲颱風！農委會籲農漁民及早防範

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局於3日發布輕度颱風「彩雲」海上颱風警報，農委會已密切注意颱風動態，請農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災、減災之整備工作，並隨時注意颱風訊息，漁船進港避風，該會將每日透過臉書社群平台提供氣象預報影音服務，請農漁民朋友多加利用，以進一步掌握天氣相關資訊。

中央氣象局表示，輕度颱風「彩雲」的中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北轉東北移動，其暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面及巴士海峽將構成威脅。受颱風外圍環流影響，臺灣西南部、東半含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海地區將有長浪發生，並且在4-7日亦將受颱風外圍環流及滯留鋒影響，各地山區、大臺北地區、西半部及東北部地區有局部短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

針對「彩雲」颱風可能帶來的農業災損，農委會籲請農、漁民及早採取下列防範措施，並減少損失。

在蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應儘速採收，以減少損失，大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

適逢生育期之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏，採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

此外，特別呼籲農友，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。

在稻作生產方面，已屆黃熟期之稻作，可考慮及早收穫烘乾進儲，未屆收穫期稻作視天候狀況，必要時宜增高田間湛水，以防倒伏。

在果樹生產方面，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，如香蕉、木瓜、番石榴、鳳梨、葡萄、芒果、玉荷包荔枝及正值收穫期之西瓜等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求秩序供貨。正值果實發育期之水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

在漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應留意收聽颱風最新動態，同時與各地區漁業電臺保持密切聯繫。

在水土保持方面，請有關單位持續關注颱風動態，監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，如有實施緊急水土保持處理之需要時，請洽該會水土保持局協助（土石流災情通報免付費電話：0800-246246）。

最後，在農田水利方面，農委會請農田水利署各管理處加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門之適切開關時機，俾於颱風期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。

農委會籲請農、漁民隨時注意颱風最新動態，並已指示漁業廣播電台及漁業通訊電台加強廣播，呼籲海上作業漁船密切注意颱風動態，做好防颱準備。針對農畜產品供應量，該會將加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，請民眾安心。