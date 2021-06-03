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各界愛心抗疫 新北防疫基金累積達2億3,697萬

By 台灣英文新聞
2021/06/03 22:53
各界愛心抗疫 新北防疫基金累積達2億3,697萬

社會愛心持續湧入！新北市防疫基金新增中信金控捐2千萬元，華固建設捐500萬元，一貫道崇德文教基金會捐200萬元，中國佛教會捐100萬元；另外，市議員林金結媒合台灣房屋共同捐贈1萬個護目罩，普賢寺宗道師父捐1萬件防護衣；知誠慈善協會則捐贈上百萬元防疫物資，其中包含一台菲利浦消毒車，能有效對空氣和環境消毒滅菌，直接送交市立聯合醫院三重院區供第一線醫護人員使用。

市議員林金結表示，疫情一直沒有舒緩下來，雙北市成了重災區，為了保護一線醫護、警消和長照機構工作人員，他和友人台灣房屋總經理陳金華各捐贈5千、合計1萬個護目罩給愛心大平台，由社會局統籌運用。

知誠慈善協會發言人陳俊霖表示，該會是一群社會青年，大家看到目前台灣疫情這麼嚴重，年輕人都想為這塊土地奉獻點心力，因此集資購買3,500套防護衣、3,500個N95口罩、60支額溫槍和一台飛利浦消毒車等防疫物資要捐贈給醫院，其中500套防護衣、500個N95口罩和消毒車，透過三重區長泰里長陳文禮聯繫，直接捐給新北市立聯合醫院三重院區。

陳俊霖說，飛利浦UV-C紫外線消毒車經波士頓大學研究發現，UV-C光源照射表面6秒後，可將上面99%的新型冠狀病毒去活化，能有效對空氣、表面和物件進行消毒，讓現場的消毒及滅菌更為完備，不僅可提供第一線醫護人員最佳安全的環境，更保障病人及民眾安全。

張錦麗表示，感謝社會各界持續不斷愛心一起投入抗疫作戰，除捐贈防疫物資外，防疫基金新增中信金控捐贈2千萬元，其中1千萬元指定提供用於醫護人員生活補助，另1千萬元指定要給市聯醫購置高階多功能呼吸器、製氧機、高氧加濕器、血氧監視器、快篩試劑等防疫器材。

張錦麗表示，另外興學文化事業公司捐100萬元、炷德安室內裝修公司捐10萬元、信泰誠建設公司捐50萬元、稻馨教育基金會捐25萬元、崇實會計師事務所捐10萬元，迄今防疫基金已累積2億3,697萬元。還有順開科技公司捐3,600瓶飲料、土城鳳靈慈愛同心會捐60件涼感衣，共同投入支援防疫工作。

更新時間 : 2021-06-04 00:08 GMT+08:00

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