新北立即紓困發現金 全國唯一建教圓夢獎學金600萬月底入帳

新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒延長至6月14日，為了確保學生健康及安全，新北市已自5月19日起全數召回在職場工作的建教合作生，返家進行線上教學。為照顧這批有經濟需求的學生，今年特別加碼補助的600萬建教圓夢獎學金，教育局加快審核作業流程，預計月底即發放給300位建教生，每位至少新臺幣2萬元，給予學生及家庭實質紓困現金。
新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業。全市共有9校9科辦理建教合作班，共計1,947名建教生。為讓學生專心就學，自109年首創「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，成為全國唯一設置建教獎學金的縣市，獎學金用以補助經濟弱勢且學業優秀之建教生，減輕其經濟負擔，讓學生能安心就學、專心習藝。今年特別擴大辦理，總金額高達600萬元，每名學生2萬元獎學金，共補助300名學生，另為鼓勵學生取得相關職群技術士證照，每人上限3,000元，亦獎勵學生繼續為職業準備邁進。
瑞芳高工機械科徐宇宏同學表示，小學時父母離異，在地就讀瑞芳國小、瑞芳國中，當初選擇就讀建教班是因為可獲得穩定收入外亦可就近走路上學，節省通勤時間及交通費。在進入瑞芳高工後，班上成績都保持前十名，近期因疫情三級警戒導致家中經濟頓失來源，感謝有此筆獎學金得以紓困，讓家人可以暫時免煩惱經濟問題。
莊敬工家美容科萬佩婕同學表示，從小由媽媽扶養長大，但媽媽因身體因素時常進出醫院，為了減輕家中經濟負擔，選擇就讀建教班，除有穩定收入外也已考取美髮證照，而現在受疫情影響導致停止實習，好險有此筆獎學金補助幫忙我們。
教育局長張明文表示，新北市照顧弱勢學生不遺餘力，如疫情期間持續提供「幸福晨飽」早午餐補助及「幸福保衛站」，新北學子三餐溫飽不用愁。不僅如此，今年度結合各局處資源投注建教合作的圓夢獎學金，也為家庭受疫情影響的學生，特別提早進行紓困作業，加快審核作業讓學生盡快獲得補助，彌補這段時間的收入，預計月底前就能入帳。