新北立即紓困發現金 全國唯一建教圓夢獎學金600萬月底入帳

新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒延長至6月14 日，為了確保學生健康及安全，新北市已自5月19日起全數召回在 職場工作的建教合作生，返家進行線上教學。 為照顧這批有經濟需求的學生，今年特別加碼補助的600萬建教圓 夢獎學金，教育局加快審核作業流程，預計月底即發放給300位建 教生，每位至少新臺幣2萬元，給予學生及家庭實質紓困現金。

新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作， 提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業。全市共有9校9科辦理建教 合作班，共計1,947名建教生。為讓學生專心就學，自109年 首創「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，成為全國唯一設置建 教獎學金的縣市，獎學金用以補助經濟弱勢且學業優秀之建教生， 減輕其經濟負擔，讓學生能安心就學、專心習藝。 今年特別擴大辦理，總金額高達600萬元，每名學生2萬元獎學金 ，共補助300名學生，另為鼓勵學生取得相關職群技術士證照， 每人上限3,000元，亦獎勵學生繼續為職業準備邁進。

瑞芳高工機械科徐宇宏同學表示，小學時父母離異， 在地就讀瑞芳國小、瑞芳國中， 當初選擇就讀建教班是因為可獲得穩定收入外亦可就近走路上學， 節省通勤時間及交通費。在進入瑞芳高工後， 班上成績都保持前十名， 近期因疫情三級警戒導致家中經濟頓失來源， 感謝有此筆獎學金得以紓困，讓家人可以暫時免煩惱經濟問題。

莊敬工家美容科萬佩婕同學表示，從小由媽媽扶養長大， 但媽媽因身體因素時常進出醫院，為了減輕家中經濟負擔， 選擇就讀建教班，除有穩定收入外也已考取美髮證照， 而現在受疫情影響導致停止實習，好險有此筆獎學金補助幫忙我們。

教育局長張明文表示，新北市照顧弱勢學生不遺餘力， 如疫情期間持續提供「幸福晨飽」早午餐補助及「幸福保衛站」， 新北學子三餐溫飽不用愁。不僅如此， 今年度結合各局處資源投注建教合作的圓夢獎學金， 也為家庭受疫情影響的學生，特別提早進行紓困作業， 加快審核作業讓學生盡快獲得補助，彌補這段時間的收入， 預計月底前就能入帳。