快訊！日本拍板供台灣124萬劑疫苗　預計4日下午抵桃機

2021-06-03 20:55更新

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導） 媒體報導，日本將供應台灣英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗。日本航空將於明天下午以客機載貨方式運抵桃園國際機場。

中央社晚間引述日航台灣分公司說法，日航將以定期航班JL809載運疫苗到台灣，預計4日下午到桃園國際機場，但這班班機不載客僅載貨。

據了解， 日航JL809班機是東京飛台灣定期航班，表定降落桃園機場時間是下午2時40分，原本4日的航班是取消，明天則特別載運AZ疫苗而飛航。

2021-06-03 20:00首發

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導） 日本放送協會（NHK）今（3）日報導，面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情快速升溫的台灣，日本政府已確定政策方針，最快明天提供約120萬劑AZ疫苗給台灣。而日本首相菅義偉鬆口，正進行最後階段。

中央社報導，日本政府針對足供全體國民施打數量外多出的疫苗，原則上將提供給其他國家或地區，日本首相菅義偉昨天在疫苗峰會上也表明，日本將提供約3000萬劑疫苗給發展中國家。

在這當中，日本政府看到5月中旬疫情快速升溫、加速接種疫苗已成課題的台灣，已確定最快4日提供疫苗給台灣的政策方針。

日本政府準備提供的是目前未列入日本公費接種的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，正以提供約120萬劑進行最後協調。

日本政府基於中國積極提供各國疫苗展開「疫苗外交」的現況，未來在推動提供發展中國家疫苗的同時，也將盡可能協助發展中國家建置運送疫苗所需的冷鏈設備，在國際社會展現存在感。

共同社報導，日本政府檢討將部分已簽約的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗提供給台灣，日本首相菅義偉今天鬆口，正進行最後階段。

日本外務大臣茂木敏充今天稍早在國會備詢時也證實，正協調以本月提供台灣COVID-19疫苗作為目標，因為台灣7月之後可能已做好疫苗生產準備，「我的理解是目前有緊急需求」。