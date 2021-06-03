富國把持疫苗貧國疫情肆虐 外國專家憂「疫苗種族隔離」

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）新冠病毒席捲全球一年半，疫苗一劑難求成戰略物資。美國紐約時報今（3）日指出，如今一個世界兩樣情，有疫苗的國家正走向復甦，缺乏疫苗的國家疫情肆虐。

全球富國與貧國疫苗覆蓋率相差甚遠。當英、美與以色列等富國，至少半數人口接種一劑或以上的疫苗，疫情得到大幅控制時，較為貧窮的國家苦於缺乏疫苗，在疲軟的公衛系統與經濟表現中掙扎，面臨新冠疫情流行以來最嚴峻的考驗。

疫情嚴峻，貧國越貧

馬來西亞、尼泊爾和亞洲其他國家疫情仍然不容樂觀。但少有地方如南美洲這般水深火熱。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，南美的新增確診率全球居冠。過去一週，烏拉圭、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭全在每10萬人口確診病例數中高居前10名，現在巴拉圭和烏拉圭人均死亡率居世界之冠。

在過去三周里，哥倫比亞每天有近500人死於冠狀病毒，這是該國迄今為止最高的每日死亡率。首都波哥大市長羅培茲（ Claudia Lopez）卻一反世界封城抗疫的政策，宣佈該市將於6月8日重新解禁，並宣佈將廢除近乎所有與該新冠疫情相關的行動限制，包括讓學生重返學校。

羅培茲表示：「從流行病學的角度來看，ICU的佔用率達97%卻選宣佈解禁，這絕對是矛盾的，但從社會、經濟和政治情境來看，對政府的不信任感很強，貧窮也令人難以接受，失業對婦女和年輕人的影響尤其嚴重，因此有必要這樣做。」在哥倫比亞，與確診案例以及死亡人數一同上升的，是該國近期史上最大的民怨爆發，成千上萬的人上街抗議因新冠疫情及其他議題而加劇的貧困，並促使人們擔心抗議運動將蔓延到整個區域。

最終解方戰略物資，富裕國家把持疫苗

專家們表示，不論在何處，結束疫情的唯一途徑是迅速大量接種，歐美的疫苗接種已迅速展開，美國喊出國慶日（7月7日）七成成人接種，歐盟則喊出7月14日歐洲達成群體免疫。而世界上許多國家的接種工作卻停滯不前。

即便美國承諾在6月底前向海外分發8000萬劑疫苗，然據美國杜克大學（Duke University）研究人員指出，為世界70%的人口接種需約110億支疫苗，這是全球集體免疫的大致門檻，但到目前為生產出的疫苗杯水車薪。

喬治城大學全球健康科學與安全中心助理教授斯坦德利（Claire Standley）坦言：「全球疫苗的獲取一直是非常不公平的，少數高收入國家主導採購協議，並接收首批的疫苗。」許多不太富裕的國家則沒有收到他們所被承諾的疫苗。其中包含出現印度和英國變異株的混合種新病毒的越南，過去一個月新增4000例，而該國接種人口不到全國人口1%。越南政府向多個供應商訂購了疫苗，但只從Covax和俄羅斯政府那裡收到了疫苗。

報導指出，倫敦政經學院社會學家李奇蒙（Matthew Richmond ）表示，社會不平等和國家能力薄弱的綜合影響，意味著這些國家無法像歐美那樣，以同樣的規模或速度減少傳播、治療重症患者或為國民施打疫苗。隨著美國和歐洲今夏逐漸回歸正常生活，他指出，「富國持續限制與疫情嚴峻國家的旅行往來，可能會出現疫苗種族隔離現象（ vaccine apartheid），」然而最新的疫情顯示，只要病毒廣泛傳播，關閉邊境可能沒意義。而且可能出現對疫苗更有抵抗力的新變種。他預期，Covid-19在南半球持續造成的破壞，或許足以使把持疫苗的富國快速和廉價地在全球推廣疫苗。