端午節勿返鄉！ 陳時中： 台灣新冠疫情來到新高峰　年輕人染疫率增

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣今（3）日新增364例本土病例、17死，另有219例校正回歸個案。指揮官陳時中分析，疫情似乎來到新的高峰，20至39歲者染疫比例亦增加，籲端午連假勿長距離移動和返鄉。

【20-39歲患者數增高】台灣6/3增364例本土、17死 另有219例校正回歸

陳時中表示，國內疫情似乎來到一個新高峰期，現階段看來屬於比較不好的跡象。其中有兩點比較需要注的地方，首先是苗栗縣新增34例，主要是公司內移工群聚，今天大規模針對此公司7000多名員工全面篩檢。

陳時中也說，苗栗縣針對可能群聚的移工，緊急安置移工宿舍1人1室隔離，指揮中心會積極協助苗栗縣安排集中檢疫所、篩檢及專家意見等，希望及時將疫情控制住。

陳時中說，第二須留心的是20至39歲年輕人染疫比例增加，5月10日以前年輕人染疫率34.3%，這波5月11日至6月2日疫情以來，年輕人染疫者明顯下降至19.9%、60歲以上大幅增加，但今日數據中發現，年輕人染疫率增加到25.2%左右，顯示年輕人可能防疫鬆懈，研判可能是年輕人認為前2天疫情看似比較平穩，移動、群聚都比較多，所形成這個現象。

陳時中特別提醒，一旦鬆懈，疫情都可能升溫，呼籲20至39歲族群減少群聚和人與人之間的接觸，記得配戴口罩、勤洗手等自我防衛務必做好。下週日端午節將至，為免疫情擴散，希望民眾盡量避免長距離移動和返鄉，家族內拜拜習俗難免，提醒採購時不要大量群聚，呼籲一次購足，避免頻繁外出採購和逗留太久，也呼籲業者加強人流管制。