【台灣重災區】北市確診多家戶感染•柯文哲籲家人勿共食　萬華確診者搭機落跑•黃珊珊: 沒上電子圍籬

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市長柯文哲今(3日) 指出，北市從本土疫情爆發以來，累計超過2800 例確診，其中43%為家戶感染，他呼籲市民朋友，在家吃飯不要共餐、碗筷不要共用，保護自己也保護家人。

柯文哲今下午在台北市武漢肺炎疫情記者會表示，從各行政區確診病例分布來看，目前感染已經散布到社區每個地方，但分布不平均，還有一些小型熱區群聚；昨萬華區3個快篩站共579人來快篩，陽性率5.5%、快篩陽性數32人。

他說，從這些數字來看，疫情在台北市民自主封城的情況下，有被壓制在一個程度，但也沒有被消滅，陷入膠著、悶燒中，正在思考如何用機動快篩隊撲滅各個潛在感染源。

柯文哲指出，截至昨天(2日) 為止，台北市本土病例約2800多例，但有一個很特別的現象，其中有456起家戶感染、1221人確診，差不多43%。

他說，過去55歲以下確診者可以待在家中居家隔離，但現在台北市防疫專責病房床位已增加到1300、專責防疫旅館床數增加到1800，醫療整備已經完成，所以要政策調整，原則上只要確診就去專責防疫旅館隔離。

柯文哲說，未來除非家中有獨立衛浴、確診者承諾一定會乖乖隔離17天，否則就去住專責防疫旅館，對年輕人來說，到專責防疫旅館是避免確診者回家感染給家人，對於長者則是防止在家裡若病情惡化來不及送醫，甚至單獨在家病逝恐怕沒人知道。

柯文哲呼籲，為了保護自己也保護家人，希望台北市民以後吃飯不要共餐、碗筷不要共用，浴室、廁所可以分艙分流就不要共用，與家人盡量保持距離，試辦一段時間看看。

另外針對一名萬華區確診男子日前擅離檢疫處所並搭乘立榮航空飛往廈門，北市府今天表示，這是因為中央通報系統無法同時替在家隔離的確診者加裝電子圍籬，才讓這名個案可以到處跑。

中央社報導，立榮航空今天證實，5月31日，因地勤人員疏失，讓一名擅自離開檢疫處所且持武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）核酸檢測陽性報告的確診者登機飛往廈門，立榮航空將配合主管機關調查並究責。

台北市政府今下午舉行防疫記者會，媒體提問，這名確診者戶籍在萬華，卻拿著確診報告到處跑，是否有防疫漏洞。

副市長黃珊珊對此表示，中央日前放寬規定，讓無症狀確診者可以在家居家隔離，但因為通報系統上無法同時替在家隔離的確診者申請加裝電子圍籬，才讓確診者可以跑出來。

黃珊珊說，她在1日的全國防疫會議上已經向中央反映這個新的問題，中央會盡快修正系統。

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