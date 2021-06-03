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全球最大輝瑞試驗場 以色列：輝瑞疫苗恐與心肌炎有關

輝瑞表示兩者因果關係尚無法建立

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/03 17:09
輝瑞標誌（圖／美聯社）

輝瑞標誌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）堪稱全球最大輝瑞（Pfizer/BioNTech，BNT）疫苗人體試驗場的以色列，4月時傳出零星心肌炎個案，展開調查後，該國衛生部1日表示，案例主要出現在年輕男性身上，恐與疫苗脫不了干係。

路透報導，去年12月至今年5月，以色列約5百多萬人接種輝瑞疫苗，其中出現275例心肌炎事件。三組專家檢視了相關數據，發現95%案例皆為輕症，平均4天內就可出院，主要為16歲至30歲男子，於施打第二劑後出現症狀，此關聯性在16至19歲的族群尤高。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組上個月才呼籲各方進行研究，檢視心肌炎與mRNA疫苗是否有所關聯，而輝瑞與莫德納（Moderna）皆屬此類疫苗。不過，歐洲藥品局（European Medicines Agency，EMA）上週表示，接種輝瑞疫苗後出現的心臟發炎比率，與一般大眾好發比例相差不大，無須過度擔心。

以色列是大規模新冠肺炎疫苗（COVID-19）接種計畫的先鋒，目前全國9百萬人口中，已有55%完成兩劑接種，下周將擴及12至15歲青少年族群。隨著疫苗普及，針對防疫採取的社交距離、疫苗通行證等措施，業已逐步撤除，國內經濟活動全面開放，但對入境觀光仍有禁令。

延伸閱讀：
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
以色列
輝瑞
疫苗
心肌炎
新冠肺炎
COVID-19

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