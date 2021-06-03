北投雅樂軒酒店挺醫護-提供第一線抗疫醫護安心住所

台灣近期因為疫情嚴峻，為了抗疫，許多醫護人員冒著巨大風險投入防疫工作。台北北投雅樂軒酒店2020年4月就已配合政府政策，將酒店292間客房全數投入作為防疫旅館使用，如今台灣疫情不斷升溫，北投雅樂軒酒店盼能更進一步為社會出一份力，因此整合資源，提供第一線辛苦的醫療人員安心住所，保護醫護人員與其家屬的安全。

台北北投雅樂軒酒店自去年開始，就已經規劃完整的防疫措施，配合政府的政策、全館升級為防疫旅館，實行1年有餘，在萬全準備下提供員工安心的工作場所，也是防疫返台國人的居所。292間客房全數投入防疫旅館的使用，提供需要居家檢疫的返國旅客安全、舒適的環境，包含體溫量測設備、每日現煮三餐等服務，並且搭配24小時客房走廊監控等保安措施，讓在疫情期間進入北投雅樂軒居住的住客都受到最好的照顧。

目前國內疫情不斷升溫，第一線的醫護人員暴露在高風險的抗疫環境，返家後亦必須顧慮其眷屬與自己接觸的風險。有鑑於此，台北北投雅樂軒酒店盼能夠為台灣社會在抗疫這段路途上出力，也希望能夠給予第一線的抗疫醫護人員支持與照護，因此將與醫院協商合作，採取分層分流的方式控管，特別空出指定樓層給醫護人員居住，希冀能夠讓醫護人員在辛苦的工作之餘，有能夠安心休憩的場所。

台北北投雅樂軒酒店將善用作為防疫旅館的專業經驗、完善的軟、硬體設備及服務，提供醫護人員防疫相關的住宿專案，讓第一線的抗疫工作能夠得到支撐，相挺台灣的抗疫之路，給予醫護人員溫暖地支持，也期盼台灣的疫情能夠逐漸地趨緩，讓台灣社會能夠回到疫前的日常。