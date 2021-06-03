不要再翻冰箱了！雙北煮夫煮婦看過來　華泰王子大飯店美食外帶自取價4折起！

全員防疫中！華泰王子大飯店館內兩大餐廳驢子餐廳、九華樓分別推出各式外帶美食，其中招牌「驢子四人分享餐」、「烤鴨四人分享餐」外帶自取價下殺4折起，皆只要1,980元！只要電話預訂，再到華泰王子大飯店門口免下車即可領餐，輕鬆與美食連結！目前接單情況火熱，餐點皆為每日限量，再享「亞洲萬里通」里數累計，即將於5月29日（六）起正式開賣！

當個美照富翁吧！厚切美國肋眼牛排讓你在家也能狂發美照

主打爐烤牛排、地中海義大利料理的驢子餐廳，招牌「驢子四人分享餐」原價4,760元，團結防疫價下殺至41折，外帶自取只要1,980元！其中包含「凱薩沙拉」、「主廚特製例湯」、「香料軟絲與季節水果」及超大份量的「特製香料厚切美國肋眼牛排20oz」、「野菇奶油斜管麵」、「鮮奶油波士頓派」等多樣料理。此外，多樣商品皆可單點，外帶自取價只要8折！

此波外帶優惠中，最吸睛的「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排20 oz」是主廚使用驢子餐廳秘密武器—西班牙國寶JOSPER烤箱，以400度高溫火烤上色，讓牛肉充分吸收過烤箱內的煙燻炭火香氣，另外又帶點烤箱內JACK DANIEL’S 橡木桶木材上的波本威士忌餘韻，牛肉經由炭烤後，外層焦香皮脆，肉質卻富有彈性及嚼勁！超大份量絕對能搶救每天在廚房打轉的雙北煮夫煮婦，餵飽全家大小焦躁的心！

餐後甜點「鮮奶油波士頓派」使用純天然動物性鮮奶油製作，淡淡的牛奶與蜂蜜清香交織，可愛的外型、柔軟蓬鬆的口感，讓你就算WFH、宅在家也能當個美照富翁，IG限時動態發不完！

台北烤鴨餐廳霸主九華樓烤鴨四人分享餐自取66折只要1,980元

台北烤鴨餐廳霸主九華樓，今年再度推出防疫美食準備攻佔大家的餐桌及IG！「一鴨三吃」外帶自取6折價，只要1,580元(原價2,580元)，三種吃法「華泰片皮鴨」、「生菜炒鴨鬆」、「芥菜精燉鴨骨湯」或「慢火陳皮鴨骨粥」。主廚特別推薦「陳皮鴨骨粥」，陳皮、薑片及鴨肉搭上茉莉香米，慢火熬煮2小時後，鴨肉與各式食材的精華完美交織，香滑綿密的滋味，是吃貨最愛！

「烤鴨四人分享餐」精選多樣九華樓最受歡迎的人氣料理，外帶自取價每套只要1,980元！ (原價2,980元) 包含清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」、鹹香夠味的「醬爆豆腐杏鮑菇」、香濃綿密的「慢火陳皮鴨骨粥」，以及金字招牌—「華泰麥餅片皮鴨」、「明爐烤鴨斬件盤」。

美味的「華泰片皮鴨」製作過程繁複細膩，烘烤全程由專人監督，外皮紅潤酥脆、口感紮實有嚼勁，搭配秘製嫩薑、清鮮蔥段、小黃瓜及甜而不膩的甜麵醬與獨家麥香餅皮，演繹出九華樓制霸台北烤鴨界的美味傳奇！此外，還有多樣經典粵菜料理提供單點外帶，自取價只要8折！