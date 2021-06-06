〈時評〉台灣第一季晶圓業績亮眼 22家晶圓廠3年內投產

半導體晶片荒迄今未解，今年第一季全球前十大晶圓廠營收排名，台灣獨佔4名，成績斐然，但是各國都在想方設法設晶片廠，搶技術。

今年第一季全球十大晶圓代工廠總營收達227.5億美元，破歷史單季紀錄，比去(2020)年第四季成長1％。主要是因為需求強勁，晶片供不應求，各大廠紛紛調漲價格所致。台灣的台積電、聯電、力積電、世界先進都有不同的斬獲。

台積電在16奈米及12奈米製程方面，因5G射頻收發器和比特大陸機芯片強勁，營收比去年第四季成長10％，不過5奈米因為蘋果適逢生產淡季，營收下滑。整體營收今年第一季仍達129億零2百萬美元，比去年第四季126億9千6百萬美元，成長2%。市佔率達55％。

聯電的成熟製程PMIC、TDDI、0LED、DDI、CIS、WiFiSoC等產品，除了產能利用率滿載，出貨供不應求，去(2020)年第四季開始，漲價兩次，預計今年6月將續漲價。今年第一季營收居全球第三名，達16億7700萬美元，比去年第四季的15億9100萬美元，成長5％，業績亮眼，市佔率維持7％。

令人跌破眼鏡的是力積電，第一季竄升到全球第六名，營收3億8800萬美元，比去年第四季的3億4千萬美元，成長14％，市占率從1％，増加到2％。營收首次超越高塔半導體，出人意料。

力積電主要營收來源是12吋廠DDI、CIS、PMIC及Specialty DRA19，加上平均銷售單價上揚，創造不俗成績，預料第二季6月份，力積電仍有可能調升價格，以因應銅鑼12吋晶圓廠建廠所需費用，該廠預計2023年投産，需要投資2780億元。

世界先進居全球第八名，第一季營收3億2700萬美元，比去年第四季的3億600萬美元，成長7％，市佔率1％。營收來源主要是PMIC、大尺寸DDI，以及車用晶片，平均銷售單價均上漲，帶動業績上揚。

台灣四大晶片廠第一季都繳出不錯成績單，預期第二季如無特殊因素，亦將維持成長動能，值得期待。尤其最近梅雨季節來臨，乾旱舒緩，如能在疫情及電力上保持穩定，晶圓產業仍然是台灣護國神山。

去年美中貿易大戰，加上新冠肺炎疫情嚴重，手機、居家電腦軟體需求大增，再加上AI、5G、電動車、物聯網、比特幣挖礦熱潮，晶片要求突然大量增加，台灣四大晶圓代工廠一夕爆紅，成為半導體產業寵兒。如今能居世界前十名之列。

這兩年美中科技、貿易大戰，加上新冠肺炎疫情，以及新科技發展的需求，導致晶片供不應求。力積電董事長黃崇仁說，他從事半導體行業30年，從來沒有想過晶片會有今天的好景，這是他一生看到晶元市場最旺的時刻。但是他認為晶片價格過去並不合理，投資大，回收慢，技術層次高，以致大家都不願意投資設新廠，現在只是反映合理價格。

晶片已成為美國中科技戰主戰場，28吋成熟晶片，只能用在消費性電子產品，尚難成為主戰場，問題是5奈米先進製程，關係到第三代半導體，影響軍工產業、人造衛星、無人機、造船、高速運算電腦等，不只商業價值，甚至是國安問題，是兵家必爭之地。

美國成立半導體聯盟SIAC，涵蓋全球65家晶片大廠，半導體產業如AMD、IBM、英特爾、台積電、三星、蘋果、微軟、Google等科技公司都入列，唯有中國企業排除在外，中方在晶圓製造上弱勢地位，恐怕難以翻轉。

其實即使台灣晶圓代工廠表現優異，但是美國在全球半導體產值中，仍佔有42.9%最大利益，居冠，台灣佔19.7%，居次，南韓15.9%，第三。美國現在最擔心的是5奈米先進製程晶片的掌控權，為防止斷鏈，或類似世芯KY接到天津飛騰電信技術公司訂單，向台積電下單訂製先進製程晶片，可能轉為中國發展飛彈用途發生，因此亟欲掌握先進製程晶片生產。

商業競爭激烈，晶片生產現在是各國努力的目標，預估2023年全球將可能有22座新設晶片廠投產，台灣如何保持長期優勢地位，應妥善規劃，不斷提升技術層次，防止未來市場變化。