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台灣苗栗京元電子爆「宿舍群聚感染」至少14確診•預計3天快篩7300人 竹南鎮民恐慌•籲管制移工外出

半導體封測大廠京元電子公司苗栗竹南廠，因爆發群聚感染，3日起展開全公司約7300人快篩；不過附近居民相當恐慌，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民快篩，防止疫情往外擴散。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/03 16:15
6/3(三)起，京元電子展開全體7300位員工快篩！（圖/官方臉書) 

6/3(三)起，京元電子展開全體7300位員工快篩！（圖/官方臉書) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 半導體封測大廠京元電子公司苗栗竹南廠，爆發群聚感染事件，今天(6月3日) 起展開全公司約7300人快篩；不過附近居民相當恐慌，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民快篩，防止疫情往外擴散。

台灣苗栗京元電子爆「宿舍群聚感染」至少14確診•預計3天快篩7300人 竹南鎮民恐慌•籲管制移工外出

京元電子竹南廠爆發群聚感染事件，3日起進行全體7300名員工快篩作業，竹南鎮長方進興（右2）會同多名民代至廠區外發表聲明，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民實施快篩，防止疫情向外擴散。（竹南鎮公所提供）中央社

台灣苗栗京元電子爆「宿舍群聚感染」至少14確診•預計3天快篩7300人 竹南鎮民恐慌•籲管制移工外出京元電子竹南廠移工宿舍爆發武漢肺炎群聚感染事件，6月2日新增12人確診，縣府環保局針對廠區、宿舍戶外周邊公共區域全面消毒，並責令業者就公司室內場域每2小時清消1次。（苗栗縣政府提供）中央社

京元電子1日公告竹南廠有2名外籍員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）；苗栗縣政府昨(2日) 發布縣內新增12名病例，2人為本國籍、10人為外籍移工，全都與1日確診的2名外籍移工同一宿舍或工作場域，匡列相關227名接觸者隔離，專案採驗病毒核酸PCR。

2日晚初步報告該廠有26人呈陽性，緊急成立專案小組，今起安排醫護人員至廠區辦理全公司快篩，預計3天內完成篩檢7300人。

京元電子移工宿舍爆發群聚染疫事件，引發竹南鎮民不安，竹南鎮長方進興3日與當地頂埔里長、多名民代前往廠區外發表聲明，要求廠方在所有員工快篩結果還沒出來前，禁止所有外籍移工在外活動，必須在宿舍裡做好管制。

方進興指出，希望京元電也針對頂埔里民，特別是在地商家實施快篩，防止疫情擴散，相關訊息應即時公佈，讓公所能及時消毒環境，也讓民眾了解真實疫情狀況。

方進興更提出，移工雇用公司或派遣公司因未落實疫情防範，造成鎮民生命受到威脅及衍生社會成本，應由相關公司予以補償；最後，他呼籲中央儘快向國外採購疫苗讓人民施打，保障人民生命安全。

苗栗縣議員曾玟學表示，京元電爆發疫情後，發給員工每人新台幣3000元慰問金，但比起發慰問金，員工更希望公司能分流、居家上班。他說，照內部員工說法，公司從上下班、盥洗、用餐到開會空間等，都存在極高風險。

曾玟學也說，京元電今起進行全公司快篩，不只是竹南廠的人篩檢，新竹總部和銅鑼廠員工也規劃以遊覽車分批載至竹南廠快篩，如此反而將增加移動、群聚及交叉感染的風險，而許多民眾更擔心，苗栗縣醫療資源本就不如外縣市，一旦疫情失控，後果難以想像。

中央社2日引述京元電指出，5月31日上午開始，進一步管制廠內員工流動、各廠區及樓層間管制流動，餐廳超商店等暫時關閉。同仁每天在內部防疫系統上申報健康狀況，並已規劃在3天至4天內做全體員工快篩，再控制或有可能的風險，目前生產線持續運作。

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增武漢肺炎本土確診病例，苗栗縣有12例，包括案8984（40歲男性工程師）、案8985（33歲男性作業員）及案9120至9129（均為外籍移工），居住在公司提供的宿舍，近1年無出國史。

苗栗縣政府指出，案8984及案9120至9129皆與1日公布科技廠2名確診外籍員工（案8605、8606）為同一工作場域或同一宿舍之同事或舍友，5月31日疫調匡列為接觸者，送縣內醫院採檢PCR後，全部移至公司防疫宿舍隔離，6月1日PCR陽性確診，立即收治縣內醫院。

縣府表示，環保局針對京元電子竹南廠區、宿舍戶外周邊公共區域全面消毒，並責令業者就公司室內場域每2小時清消1次，目前匡列接觸者227人進行隔離快篩，預計2日下午全數快篩完畢，並委請醫院專案採檢病毒核酸（PCR）檢測，相關疫情持續調查中，初步判定為移工宿舍群聚事件。

另外，案8985部分已匡列接觸者（含同住者）29人，7人居家隔離，22人自主健康管理，疫情持續調查中。

苗栗縣長徐耀昌指出，匡列與外籍移工接觸227人中，初步已有26人呈陽性，針對宿舍移工爆發群聚事件，縣府也請求中央協助，成立專案小組啟動後續防治作為，於3日辦理全公司快篩，預計篩檢7300人，務必快速找出潛藏個案，避免擴散至社區。

衛生局長張蕊仙表示，目前外籍移工感染源尚未釐清且因語言隔閡，疫調人力、詢問病史足跡等難度更高，縣內目前醫療專責病房占床率約36%，已媒合1家業者作為加強型防疫旅館提供40間房，未來若醫療需求暴增，必要時可比照雙北經驗因應安排輕症或無症狀患者隔離入住。她也呼籲，民眾在此時，非必要避免外出，確實配戴口罩做好防疫，每個人保護好自己的安全，就是維護整個苗栗縣的安全。
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