台灣苗栗京元電子爆「宿舍群聚感染」至少14確診•預計3天快篩7300人 竹南鎮民恐慌•籲管制移工外出

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 半導體封測大廠京元電子公司苗栗竹南廠，爆發群聚感染事件，今天(6月3日) 起展開全公司約7300人快篩；不過附近居民相當恐慌，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民快篩，防止疫情往外擴散。

京元電子竹南廠爆發群聚感染事件，3日起進行全體7300名員工快篩作業，竹南鎮長方進興（右2）會同多名民代至廠區外發表聲明，要求廠方應暫時禁止移工外出，並對當地里民實施快篩，防止疫情向外擴散。（竹南鎮公所提供）中央社

京元電子竹南廠移工宿舍爆發武漢肺炎群聚感染事件，6月2日新增12人確診，縣府環保局針對廠區、宿舍戶外周邊公共區域全面消毒，並責令業者就公司室內場域每2小時清消1次。（苗栗縣政府提供）中央社

京元電子1日公告竹南廠有2名外籍員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）；苗栗縣政府昨(2日) 發布縣內新增12名病例，2人為本國籍、10人為外籍移工，全都與1日確診的2名外籍移工同一宿舍或工作場域，匡列相關227名接觸者隔離，專案採驗病毒核酸PCR。

2日晚初步報告該廠有26人呈陽性，緊急成立專案小組，今起安排醫護人員至廠區辦理全公司快篩，預計3天內完成篩檢7300人。

京元電子移工宿舍爆發群聚染疫事件，引發竹南鎮民不安，竹南鎮長方進興3日與當地頂埔里長、多名民代前往廠區外發表聲明，要求廠方在所有員工快篩結果還沒出來前，禁止所有外籍移工在外活動，必須在宿舍裡做好管制。

方進興指出，希望京元電也針對頂埔里民，特別是在地商家實施快篩，防止疫情擴散，相關訊息應即時公佈，讓公所能及時消毒環境，也讓民眾了解真實疫情狀況。

方進興更提出，移工雇用公司或派遣公司因未落實疫情防範，造成鎮民生命受到威脅及衍生社會成本，應由相關公司予以補償；最後，他呼籲中央儘快向國外採購疫苗讓人民施打，保障人民生命安全。

苗栗縣議員曾玟學表示，京元電爆發疫情後，發給員工每人新台幣3000元慰問金，但比起發慰問金，員工更希望公司能分流、居家上班。他說，照內部員工說法，公司從上下班、盥洗、用餐到開會空間等，都存在極高風險。

曾玟學也說，京元電今起進行全公司快篩，不只是竹南廠的人篩檢，新竹總部和銅鑼廠員工也規劃以遊覽車分批載至竹南廠快篩，如此反而將增加移動、群聚及交叉感染的風險，而許多民眾更擔心，苗栗縣醫療資源本就不如外縣市，一旦疫情失控，後果難以想像。

中央社2日引述京元電指出，5月31日上午開始，進一步管制廠內員工流動、各廠區及樓層間管制流動，餐廳超商店等暫時關閉。同仁每天在內部防疫系統上申報健康狀況，並已規劃在3天至4天內做全體員工快篩，再控制或有可能的風險，目前生產線持續運作。

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增武漢肺炎本土確診病例，苗栗縣有12例，包括案8984（40歲男性工程師）、案8985（33歲男性作業員）及案9120至9129（均為外籍移工），居住在公司提供的宿舍，近1年無出國史。

苗栗縣政府指出，案8984及案9120至9129皆與1日公布科技廠2名確診外籍員工（案8605、8606）為同一工作場域或同一宿舍之同事或舍友，5月31日疫調匡列為接觸者，送縣內醫院採檢PCR後，全部移至公司防疫宿舍隔離，6月1日PCR陽性確診，立即收治縣內醫院。

縣府表示，環保局針對京元電子竹南廠區、宿舍戶外周邊公共區域全面消毒，並責令業者就公司室內場域每2小時清消1次，目前匡列接觸者227人進行隔離快篩，預計2日下午全數快篩完畢，並委請醫院專案採檢病毒核酸（PCR）檢測，相關疫情持續調查中，初步判定為移工宿舍群聚事件。

另外，案8985部分已匡列接觸者（含同住者）29人，7人居家隔離，22人自主健康管理，疫情持續調查中。

苗栗縣長徐耀昌指出，匡列與外籍移工接觸227人中，初步已有26人呈陽性，針對宿舍移工爆發群聚事件，縣府也請求中央協助，成立專案小組啟動後續防治作為，於3日辦理全公司快篩，預計篩檢7300人，務必快速找出潛藏個案，避免擴散至社區。

衛生局長張蕊仙表示，目前外籍移工感染源尚未釐清，且因語言隔閡，疫調人力、詢問病史足跡等難度更高，縣內目前醫療專責病房占床率約36%，已媒合1家業者作為加強型防疫旅館提供40間房，未來若醫療需求暴增，必要時可比照雙北經驗因應安排輕症或無症狀患者隔離入住。她也呼籲，民眾在此時，非必要避免外出，確實配戴口罩做好防疫，每個人保護好自己的安全，就是維護整個苗栗縣的安全。