最新！台灣「藝文紓困4.0」總預算45億明日火速入帳　文化部長估藝文產業總損失上看百億

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)疫情重創台灣藝文產業，行政院今(3)日拍板通過預算新台幣2600億元的「紓困4.0」特別預算案，其中包含「藝文紓困4.0」總預算達45.49億元，針對具我國國籍藝文工作者，自5月11日起受疫情影響營運困難的個人及事業，將於6月7日起開放申請。

文化部表示，「藝文紓困4.0」共獲行政院同意編列特別預算45.49億元，分為對自然人及事業的補助，具我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，因受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響，無論有無參加勞保等社會保險，皆可提出申請。

文化部長李永得說明，紓困補助四大用途為，一、藝文事業員工薪資及營運補助，如劇團、樂團、電影院、獨立書店、出版、廣播電視製作等，二、自營工作者減輕營運衝擊補助，三、貸款利息補貼，四、場館租金減免或規費補貼。

李永得表示，首波補助將落在曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，以及已在企業、機關（構）投保或領有公保退休金者等，文化部採取主動審查合於規定者，並與其他部會勾稽排除重複領取等因素後，3萬元將於明（4）日起入帳，方式為一個月一萬元，分三個月進行，首批估計有9,500位可領。

李永德強調，在撥款前會先跟勞動部對過資料，確保領補助金的對象還在藝文產業，並沒有被其他部會納入補助，撥款後會用簡訊通知。

去年沒有申請紓困，符合資格的自然人也可申請，採「線上申請、簡化程序、先到先審」方式，加快核定撥款速度。申請者若有其他已投入之製作或相關費用，則可以再酌增經費，合計補助以6萬元為上限。

事業補助部分，區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種補助，只能擇一申請。

「各類型藝文事業」補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元；「營業額減少達50%之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼；「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

李永得透露，今年5月到7月電影、流行音樂跟表演事業，預計上演卻取消的製作損失為6億多，全部藝文產業損失估計則高達80億到100億。

李永得強調，此次採從寬補助，至於台北市文化局祭出的藝文產業補助主針對鼓勵創作，文化部後續也會有類似的補助鼓勵疫情期間製作。

文化部表示，此波估計1萬3千自由工作者，7000事業，共近7萬多民藝文產業工作者將受惠。

「藝文紓困4.0」補助預計於6月7日公告受理，自然人申請日期至7月12日止、事業申請則至8月31日止，申請方式採線上及郵寄兩種方式，文化部將採先到先審方式。

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(圖/文化部)



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