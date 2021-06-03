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【20-39歲患者數增高】台灣6/3增364例本土、17死　另有219例校正回歸

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/03 14:17
台灣6/3新增364例本土個案，另有校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。(取自中央流行疫情指揮中心直播記者會...

台灣6/3新增364例本土個案，另有校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。(取自中央流行疫情指揮中心直播記者會...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增366例COVID-19確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。

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【20-39歲患者數增高】台灣6/3增364例本土、17死　另有219例校正回歸

指揮中心表示，今日新增之364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

【20-39歲患者數增高】台灣6/3增364例本土、17死　另有219例校正回歸

指揮中心指出，今日新增2例境外移入個案，分別自印尼和越南入境。

案9567為印尼籍20多歲男性，5月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，在台期間並無症狀，於25日自主健康管理期滿前，由公司安排自費採檢結果為陰性，後因工作需要，6月1日再次自費採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者32人，其中21人列居家隔離，餘11人列自我健康監測。

案9883為越南籍20多歲男性，5月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，6月2日由公司安排自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。針對即將到來的端午佳節，陳時中也呼籲民眾，應避免長距離的移動和返鄉，以免疫情擴散。
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