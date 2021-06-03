行政院會6/3通過紓困4.0　自營業、無固定雇主勞工最多領3萬

（台灣應英文新聞／財經組 綜合整理報導）國內疫情延燒衝擊許多企業、小攤販和自營商等，行政院會今（3）日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，將送請立法院審議。

立法院會5月31日三讀通過修正嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止。

行政院會今天通過行政院主計總處編具「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，首波紓困4.0預算總規模為2600億元，將送請立法院審議，預計6月4日第一波紓困資金就會緊急入帳。

預算規模最高的部會為衛生福利部，共編列792億元，主要是辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗，發給防疫具績效者獎勵金等。

次高的為經濟部，編列584億元，辦理商業服務業的員工薪資及營運成本、會展產業的員工薪資補貼，以及事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等。

第三高則為勞動部，共編列449億元，用於辦理自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼等。

行政院長蘇貞昌也出席院會後記者會，率領內閣成員說明特別預算紓困4.0方案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，預計8日邀請蘇貞昌到立法院報告，最晚18日前完成三讀紓困4.0預算案。

勞動部表示，針對「自營作業者及無一定雇主之勞工」提供補貼措施，基於「弱勢優先、排富及不重複領取」原則下，對於在職業工會加保之月投保薪資未超過2萬4千元之勞工，補貼3萬元；月投保薪資超過2萬4千元之勞工，補貼1萬元。因應疫情延燒和避免群聚，這次新增直接核撥、申請免出門的新措施，申請及核發流程。

勞動部說，去年領取過生活補貼的勞工，今年生活補貼將直接撥入勞工帳戶，至於今年擴大納入補貼的自營作業勞工可於6月7日起至7月5日間至勞工保險局e化服務系統線上辦理。

再者，為減少疫情對勞工生計之影響，勞動部今年也續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，勞動部提供第1年利息補貼，勞工每人最高可貸款10萬元。

另外，為穩定勞雇關係，勞動部推出「安心就業計畫」，針對實施減班休息勞工按月給予50%的薪資差額補貼，以穩定在職勞工就業。同時，辦理「充電再出發計畫」，以鼓勵事業單位利用減班休息期間，依照營運策略發展需求規劃辦理員工教育訓練，訓練費用最高補助350萬元，對於參加訓練的勞工亦給予訓練費用，每月最高補助1萬9千2百元，以持續發展勞工個人所需技能，並進而穩定就業。

勞工朋友如果想更進一步了解勞動部的相關措施，可直接撥打勞動部24小時免付費專線「1955」或「0800-777-888」詢問，也可以上勞動部官網「疫情紓困」專區查詢。

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