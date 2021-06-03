【更新】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機　1駕駛輕傷送醫•2受困者已救出

更新時間: 2021-06-03 16:46

首次發稿: 2021-06-03 13:32

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高雄港70號碼頭3日上午發生重大意外，東方海外貨櫃航運公司（OOCL）貨櫃船要停靠66號碼頭時疑非正常靠泊，不慎撞擊70號碼頭的陽明海運貨櫃起重機，造成橋式起重機倒塌損毀，並砸到堆放在港邊的貨櫃。事發後可以看到現場停了一輛救護車。中央社

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 高雄港70號碼頭今天(3日) 發生重大意外，東方德班輪 (DURBAN) 進港時撞擊停泊貨輪，造成橋式起重機倒塌，高市勞工局趕往勞檢協助救援並慰問傷者，肇因仍待海事調查釐清，將由航港局統一說明。

高雄市政府勞工局中午說明，位於高雄港70號碼頭的陽明子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司所屬橋式起重機被船撞倒，造成2台起重機毀損，一名起重機駕駛受輕擦傷，已包紮送醫，2名保養維護人員受困起重機，經救援已脫困。

聯合新聞網報導，此事故也造成作業中的陽明海運「永明輪」與大約50個貨櫃受損，貨櫃起重機1部大約就要價新台幣3億元，全部損失可能超過台幣六億元!

中央社引述勞工局指出，此案為船隻擦撞碼頭肇災，相關肇因仍待海事調查釐清，勞工局將協助受傷勞工相關醫療需求及其權益保障。

台灣港務公司則表示，詳細肇事原因正由航港局南部航務中心努力調查，需時間釐清，後續將由航港局統一對外說明。

高雄市消防局中午12時13分獲報高雄港70號碼頭事故，由副大隊長陳俊宏率小港、成功、前鎮、鳳山分隊及特搜中隊共10車20人前往支援搶救。

高雄副市長林欽榮、副秘書長郭添貴、消防局長李清秀及工務局長蘇志勳也在接獲通報第一時間趕往現場指揮救援。

據了解一名58歲起重機駕駛受輕傷，已由港務消防隊救護車送往阮綜合醫院。另受困於50公尺高橋式機機房平台的兩人，也在消防局派遣53公尺雲梯車前往支援救出至地面後脫困，經檢查兩人一切平安，不需送醫，狀況解除。

首次發稿: 2021-06-03 13:32

【快訊】南台灣高雄港「東方海外航運公司」貨櫃輪•撞陽明海運起重機 2人受困1人送醫

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 高雄港70號碼頭今(3日) 上午11時30分發生重大意外，因OOCL「東方海外貨櫃航運公司」的貨櫃輪撞擊起重機，造成倒塌，現場多個貨櫃掉落。目前1人送醫、2人受困，持續搶救。

航港局表示，OOCL貨櫃輪要停靠66號碼頭時，疑似非正常靠泊，不慎撞擊70號碼頭的陽明海運貨櫃起重機，造成2台起重機倒塌、貨櫃毀損，1人輕傷送醫，2名工程人員受困在起重機上，派吊車搜救中。

阮綜合醫院表示，58歲張姓工人左前臂割傷，意識清楚，目前抽血、照X光以確定有無內傷。

中央社引述高雄市政府表示，高雄市長陳其邁在第一時間掌握訊息後，即指派副市長林欽榮、副秘書長郭添貴偕同消防局、勞工局、海洋局、工務局前往現場，協助相關工作。