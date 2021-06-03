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【桃園】諾富特1館重啟 長照老福機構人員造冊

外籍移工宿舍和大學宿舍，也推出加強版以增進防疫安全

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/03 12:07
桃園市長鄭文燦今（3）日表示諾富特1館將重啟，長照老福機構人員造冊，外籍移工宿舍和大學宿舍，也推出加強版防疫。（來源：翻攝自鄭文燦臉書直播...

桃園市長鄭文燦今（3）日表示諾富特1館將重啟，長照老福機構人員造冊，外籍移工宿舍和大學宿舍，也推出加強版防疫。（來源：翻攝自鄭文燦臉書直播...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）桃園市長鄭文燦今（3）日表示，諾富特飯店1館將部分啟用，轄區內長照老福機構人員將造冊，到醫院就診前需pcr核酸檢驗，杜絕風險內流。

鄭文燦諾上午防疫會議之會後臉書直播表示，桃園諾富特飯店重啟分兩階段，2館已在5月22日上午重啟，1館昨天收到指揮中心、民航局及桃園市政府同意函啟用，然僅使用部分樓層。

鄭文燦表示，1館啟用後，由於部分無法分流的區域被禁用，因此沒有使用全部的樓層，但將成為專責旅館，不再作為觀光飯店營業。

至於諾富特飯店的管理與督察，鄭文燦指出，將由華航、民航局、警政署以及衛生福利部進行人員管理，桃園市政府負責場域檢查。目前檢查結果是不能使用「有共用、不能分流的地方」，其餘監視、造冊規定比照2館重啟辦理。

近日長照老福機構群聚感染頻傳，桃園也將針對長照老福機構加強防疫。包括長照機構、護理之家、老福機構、日照中心、身障福利機構等，工作人員與住民皆需造冊，鄭文燦表示，會向中央爭取住民與相關工作人員優先施打疫苗。此外也會加強防疫規範，例如到醫院就診前需預約並做PCR核酸檢驗，避免將風險帶進醫院，保護脆弱族群。

另則，針對外籍移工宿舍和大學宿舍，也推出加強版防疫。鄭文燦表示，針對移工宿舍，將提出加強版防疫指引，如避免外出、宿舍卡拉ok停用，分流、分區、分時段等措施皆要落實。至於大學宿舍，雖然學校已停課，但仍有部分學生住宿，教育局要做好輔導小組，確保各大學做好宿舍防疫工作。

關於疫苗施打，鄭文燦表示，桃園的防疫車隊533輛已全數施打完疫苗，機場和民航業的部分，則向中央反映需另外計算。
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