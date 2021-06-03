寒舍艾麗酒店 6/30前人氣外帶餐盒買三送一

疫情持續升溫，在講究防疫與美味，寒舍艾麗酒店以每一口食物的精緻呈現，推出「艾麗經典」人氣外帶餐盒，每份售價250元，嚴選三款豪華主菜：包含「台式麻油雞燉酒香越光米」、「罈香客家梅乾扣肉」與「柚香照燒醬烤腿排」，以及兩款素食餐盒：「麻油猴菇燉飯」與「味噌田樂燒米茄」，6月30日前限時加碼優惠買三送一，贈送不得折抵，餐盒最低訂購數量12份。

除此之外，美食外帶在家享用更安心，寒舍艾麗酒店特別為小家庭設計特製分享佳餚，同步推出「四人家庭分享餐」，每套售價1,080元，嚴選四款家常主菜：包含台式經典的「扁魚白菜」、傳統風味的「客家菜脯小炒皇」、溫補鹹香的「蠔油臘味蒸嫩雞」、海味十足的「紹子醬鮮蝦球」，以及搭配米粒飽滿吸收蔬菜鮮甜的「高麗菜飯」，不必開伙輕鬆讓記憶中的味道重現餐桌，為家庭午、晚餐菜色增添新意。如需外送服務則車資另計，詳情及預訂歡迎洽詢(02) 6631-8000轉宴會業務部或至官網。

精選人氣餐盒 美味健康兼具

防疫也能用美食療育，寒舍艾麗酒店特別推出精選外帶餐盒，每份售價250元，嚴選三款豪華主菜：溫補醇香的「台式麻油雞燉酒香越光米」，主廚將米粒飽滿、甜味十足的越光米浸泡米酒一晚，使用北港黑麻油特製麻油雞湯，煸香老薑片並放入肉質鮮嫩土雞腿快火拌炒，搭配切絲香菇、枸杞、紅棗一同蒸煮，食材完整吸附麻油香及酒香，演繹迷人台式料理風采。

經典夠味的「罈香客家梅乾扣肉」，選用肥瘦完美比例的上等豬五花簡單酥炸至金黃，鋪上香炒後的北埔梅乾菜一同蒸煮，遵循古法醃製的梅乾菜鹹香滋味完整滲透至肉塊中，再現傳統客家美食風味。清香富有層次的「柚香照燒醬烤腿排」，將鮮嫩雞腿排與柚子果肉簡單醃製後，爐火碳烤至酥脆外皮與多汁軟嫩的口感，再塗上主廚以柚子皮、橙皮及八仙果特製獨門照燒醬汁，盡享舌尖上的吮指美味。

另外也為素食饕客也專門設計兩款健康餐盒，包含改良至麻油雞飯的「麻油猴菇燉飯」，將老薑以快火爆香，猴頭菇加入北港黑麻油、枸杞、紅棗、香菇及拌炒，醇香十足的米飯搭配麻油香氣四溢的脆口猴頭菇，美味令人垂涎。另一款日式風味的「味噌田樂燒米茄」，酥炸新鮮的米茄定形後塗抹溫和醇厚、帶有些微甜味的白味噌，再以爐火炭烤外表金黃內裡多汁，搭配醬燒鮮脆燒杏鮑菇，多層次的豐富口感，讓一口都是絕妙享受。五款精緻餐盒搭配每日搭配當季蔬食入饌，享受甘美自然的清甜滋味。寒舍艾麗酒店運用講究的火候刀工與精湛廚藝，匠心打造外帶美饌，承載美味健康兼具的幸福滋味，為鄰近上班族補足滿滿元氣。

家常合菜獻饕客 便利安心享美味

居家防疫，品嚐美味不含糊，寒舍艾麗酒店特別推出四人家庭分享餐，每份售價1,080元，四款主菜包含台式風味十足的「扁魚白菜」，主廚將扁魚乾油炸至酥香，加入少許鹽巴調味，再與特選包心白菜、開陽、段木香菇、紅蘿蔔絲及草菇，小火燉煮至白菜軟嫩滑口，清甜滋味演繹迷人台式料理風采。懷舊傳統的「客家菜脯小炒皇」汲取客家小炒經典元素，將新鮮魷魚、豆干過油與米酒、醬油、胡椒燜煮入味，與溫體五花肉、豬油、芹菜、蒜苗，並特別加入脆口菜脯一同大火煸炒，起鍋前以烏醋嗆味提升香氣，鹹香爽脆，料鮮味美。

「蠔油臘味蒸嫩雞」嚴選肉質鮮嫩的台灣土雞，以蠔油、薑片、辣椒醃漬入味，再加入廣式肝腸、臘腸及香菇，注入陳年紹興酒蒸炊15分鐘完成，柔嫩鮮美的肉質在口中散發著誘人香氣，適合全家大小一同享用。「紹子醬鮮蝦球」，主廚獨門比例配方製作而成的紹子醬，加入豬絞肉一同拌炒，並放入去殼草蝦及板豆腐燜煮入味而成。

彈牙的蝦肉裹上香辣帶勁的鮮紅醬汁，與滑嫩板豆腐搭配出不同口感與層次，讓人欲罷不能！另外，主廚特製「高麗菜飯」，先將蝦米、香菇切絲爆香，加入新鮮高麗菜、紅蘿蔔快炒至半熟，再與外觀粒粒飽滿、晶瑩剔透的越光米一同蒸煮約40分鐘，米粒飽滿吸收蔬菜原味鮮甜，搭配佳餚最為合適。寒舍艾麗酒店專業廚藝團隊全新打造外帶家庭分享餐，色香味俱全的豐富美饌，讓賓客在家安心防疫同時也能恣意享受五星餐點。