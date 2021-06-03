台灣首都市長柯文哲: 疫情陷入膠著•6/14應無法解除三級警戒　再進一步封鎖•「餓死的恐比病死的多」

行動快篩隊2日赴文化大學完成首次任務, 機動出勤潛在熱區, 迅速排除傳染疑慮( 圖/台北市政府)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市長柯文哲昨(6月2日) 在臉書po文稱: 疫情陷入膠著，接下來要比的是意志力。

他指出, 6月2日新增549例本土個案、12例死亡。R值仍然在1以上，顯示疫情仍在傳播，不可能短時間消滅。第三級警戒還會維持多久？目前不敢去想。

餐廳、夜市不能內用，生意已經大受打擊，如果美容美甲業也關掉，多少人的生活會陷入困境？防疫和人民生計之間，如何找到最佳平衡點，是一個難題。Covid-19 在臺灣已奪走149條人命，再進一步封鎖，恐怕餓死的會比病死的多。在疫苗大規模施打前，必須用最低的成本、最高的效率，壓制疫情，也讓人民生活維持正常。

他深信國家的力量在於國民全體，相信以台北市民的高素質，不必用高壓管制手段，也能控制疫情在一個程度之內。因此請市民朋友自動自發，一週只去市場兩次，少出多買，習慣這種新購物常態。市府也會在市場架設網路監看系統，讓市民朋友透過即時影像，避開高風險時段。

柯文哲提到, 以台北經驗來看，是從萬華慢慢擴散至其他11區；台灣在高鐵通車後成為一日生活圈，蠻有可能「發生在北市的狀況，三週後會發生在全台灣，」

他指出, 2日台北市的機動快篩隊成立了，主動出擊，前往疫情熱區，進行小範圍的普篩，更精準、更快速、更機動。市府會不斷的修正、調整防疫戰略，更精準打擊病毒。

希望大家展現強大意志力

在這場防疫戰爭 取得最終勝利

為提供市民即時北市疫情及防疫政策，臺北市長柯文哲2日率市府團隊召開北市防疫因應記者會。柯文哲指出，目前北市疫情獲得一定程度控制，但未完全消滅，下一步須考慮以最低行政成本，確保市民都能撐到疫苗施打。柯文哲在會中說明北市行動快篩隊首次出勤，執行科技防疫；同時提出未來將啟動的「北市大量疫苗快打計畫」。



昨（2）日中央疫情指揮中心公布全國本土新增及校正回歸個案共549例（其中北市個案佔152例），另新增12例死亡個案。柯文哲認為，2日個案數高，表示近期篩檢量大，PCR篩檢檢驗及資料上傳都需要時間，案量太大可能塞車，民眾不須太過擔心。他提醒市民，整體的疫情趨勢，以一週前的數據來看會較為正確，因為一週以內的數據常因為資料補正而有調整。



柯文哲也公布萬華專案快篩站篩檢數據，1日篩檢568人、快篩陽性率5.3％。柯文哲表示，綜合北市12行政區近六週確診案例數據來看，這波疫情於萬華區出現後，至今該區已控制住，但北市其他11個行政區也都陸續出現個案。



柯文哲坦言，面對目前疫情獲一定控制，但無法完全消滅的膠著狀態，北市府身為行政機關，會努力在加強管制與不違反人性之間取得平衡，兼顧防疫管制與民生經濟。他呼籲市民，仍要持續減少群聚，相信只要有至少80%市民願意配合防疫管制，應可持續控制住疫情。

北市美容美髮等行業

是否要暫停營業

面對外界關注的傳統市場防疫，以及北市美容美髮等行業是否要暫停營業等面向，柯文哲認為，疫情期間做任何政策都要替不同收入的市民生計著想，而北市防疫最成功的地方，就是市民的高素質，民眾聽到呼籲大多會做好，不太需要走到訴諸公權力。



柯文哲也說，目前已有五家市場建立影像即時監看系統，方便市民透過網路得知市場目前人流狀況，也希望市民盡量一週採買兩次即可。他也舉近期交通局監控北市車流量為例，顯示前兩週數據明顯較低，這週又開始回升。柯文哲認為這是預料中的事，畢竟人性面對管制，時間久了總會忍不住。



柯文哲也說明北市行動快篩隊2日上午前往文化大學，為200多名學生進行快篩的科技防疫作為。他表示，市府提出疫情儀表板後，可精準掌握潛在熱區等大數據，一旦發現某地點有一定盛行率，就會派出北市聯合醫院團隊組成的行動快篩隊，一隊10人深入疫情熱區進行快篩，將原本可能繼續散佈的傳染疑慮迅速排除。柯文哲說，快篩陽性的13人都已陸續送往醫院或專門居家隔離的旅館。

大量疫苗快打計畫

會中，柯文哲宣布北市將啟動大量疫苗快打計畫，配合中央屆時實際配發給北市的疫苗劑量及希望施打速，市府會積極派出相對應的能量進行施打。



大量疫苗快打計畫計畫中，仍以北市39家合格醫院作為第一線施打據點，目標希望能每日完成4.5萬劑接種量。第二線則為北市12行政區健康服務中心的門診部合約診所。第三線據點則會考慮選定部分大型空間，成立大型接種站，屆時可能需要動員基層診所人力支援。除前面幾類施打據點之外，市府也會成立「機動接種隊」，加強服務行動不便者、安養機構，規劃提供到宅服務。



會後進行媒體聯訪。首先，有媒體問到，臺北通X實聯制上路後的情況為何？加上市長昨天說簡訊一通要0.7元，但唐鳳政委已表明，協調五大電信商免費，市長怎麼看?柯文哲表示，簡訊也要成本，只是目前由電信商吸收；政府考量到不是每個人都有智慧手機或網路，所以用簡訊，但長期來說還是以台北通實聯制比較好，可以透過不同的管道找到本人。因此他呼籲，擁有悠遊卡的朋友盡量實名制，利用悠遊付也能知道消費記錄，台北通亦是，一卡一通一付還是建立智慧城市的基礎。



媒體詢問，疫情數據儀表板未來是否公開部份資訊？方便民眾更能掌握疫情熱區，自主分流？對此，柯文哲說明，政府方面來說，數據對快篩防堵很有用，但能否公開給市民，考量到個資疑慮，他還要想一下。



媒體詢問，市長上午指出，確診者發病前感染到的案例最複雜，未來健康中心量能如何同時關懷居隔者，又進行未發病者疫調？柯文哲說，新冠肺炎比SARS還要難纏的原因，是在發病前就有傳染的危險，為了解決這個問題還是要靠疫調，因此確診者原則還是主張集中到專責防疫旅館管理，才能讓健康服務中心的人力去做疫調，戰術還會滾動式修正。



媒體詢問，行動快篩部隊若去熱區，是否會有人手不足的狀況？未來是否再增加快篩部隊？柯文哲表示，目前成立兩隊，今天第一次去文化大學，一天可以篩檢200多位左右，會比固定式的篩檢站好；先試跑把基本的模式標準化，北市先練習、研究，寫成ＳＯＰ讓大家複製。

防疫訴諸國民水準

用最低的成本控制疫情

媒體詢問，針對市場防疫，外縣市大多用顧客分流，北市用營業時間讓攤商分流，被外界質疑方向錯誤嗎？柯文哲強調，防疫還是訴諸國民水準，只要85%以上國民願意合作，就能用最低的成本控制疫情，還是比較好的模式，而非極權的模式。



媒體詢問，繼新北雙和醫院確診病患持刀砍傷3護理師後，今天北市聯合醫院仁愛院區也爆出有病患情緒激動鬧事，對於類似的脫序、暴力行為，北市府有何因應？台北市聯合醫院副總院長璩大成指出，對於少數精神病患的暴力行為，要予以高度譴責，雖然此事很少數，但對前線抗疫同仁造成壓力，他要感謝警察同仁的協助處理。



媒體詢問，長照機構的照護人員何時能開始施打疫苗？台北市政府社會局長周榆修回應，目前將近3900位工作同仁，分成第一線與非第一線同仁，從後天開始先施打第一線同仁，包括機構的現場主任、護理人員、照服員、外看，分批分次加速施打完畢。



媒體詢問，國產疫苗還在第二期試驗階段，國外都是到第三期才有EUA，市長怎看？柯文哲強調，這個問題過去一週已經討論很多，是非對錯大家心裡有數，他當然認為，要支持本土疫苗、生技產業；但現在問題是，疫情要花很大力氣才能控制，停業拖久了還有經濟民生問題，所以如果是國際認證的疫苗，價格也不會太離譜，能打就先擋一下，先撲滅掉熱區的疫情，恐怕才是比較正確的做法。另外，針對ＥＵＡ一事，他坦言，自己身為醫學教授，很多時候還是無法支持中央的很多說法。



媒體詢問，市長認為北市還能再撐兩個月等待足夠的疫苗嗎? 柯文哲說，他每天開會的第一件事就是詢問，救護車送醫的情況有沒有問題，他知道目前北市的醫療量能還ＯＫ，疫情也有控制，但他不知道許多攤商（停業）能否再撐兩個星期，請中央政府要慎思。



媒體詢問，有中研院研究員表示，14日恐仍無法解除三級警戒，市長怎麼看這個說法？柯文哲回應，解除後的情況就是幾天後確診人數會暴漲，就是這樣的情況。



媒體詢問，基隆市長林右昌說，地方政府和民間企業自己購買疫苗，會製造貧富對立、撕裂社會?市長怎麼看?柯文哲說，所以請中央趕快進口疫苗，解決問題，相信這個問題大家心裡有數。