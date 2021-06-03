扯爆！持陽性報告一路放行 立榮載兩確診直飛廈門

立榮航空驚傳疏失，放行新冠肺炎確診者上機，直飛廈門。（ 來源：中央社檔案照片） 立榮航空驚傳疏失，放行新冠肺炎確診者上機，直飛廈門。（ 來源：中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）出入境成檢疫破口！立榮航空5月31日傳出，有旅客持核酸檢測（PCR）陽性報告一路闖關，上機直飛廈門，最後才由當地機場查獲。立榮今（3）日證實疏失，並將配合主關機關調查究責。

立榮航空證實，5月31日，該航空B7-511班機自台北松山機場飛往廈門，一名陳姓旅客於在入境廈門時，當地機場核酸檢測為陽性。立榮航空知悉後，立即通報中央流行疫情指揮中心有確診旅客，並配合疫調提供資訊。

這名陳姓旅客疑似擅自離開檢疫處，並持搭機前3日內的PCR核酸檢測陽性報告，在機場也未據實填寫旅客健康聲明書。立榮坦言，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中有疏失，未能詳實檢查檢測報告。

立榮航空譴責該旅客行徑，已危害到航空公司員工及搭機旅客的安全，公司將配合相關主管機關調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育，避免類似事件再發生。

至於執勤人員的安全，立榮表示，所有人員執勤時皆配戴護目鏡、手套、隔離衣等防護裝備，並盡量不直接接觸旅客，目前已請當天接觸組員進行自主健康管理。

聯合報報導，指揮中心發言人莊人祥表示，目前僅昨天中午獲中國通知5月31日有兩例確診者入境，目前不確定登機的情形，後續還要做調查。