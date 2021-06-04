〈時評〉新冠疫情衝擊 台灣財政紀律受挑戰

為了對抗疫情，立法院火速修正通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文，將紓困別預算的總額度上限調高到8400億元，但紓困條例去年上路以來，若不設法節流，很可能會衝擊到近年來好不容易體質變好的財政紀律。

紓困振興條例原定施行到今年6月30日止，過去曾追加特別預算，目前最高額度是4200億元，在這次疫情尚未大規模爆發前，可用額度大約還有400億元，但眼看疫情一下子提升到三級警戒，立法院決定將額度上限從原本的6300億元，直接提高到8400億元，期限也延長到明年6月30日止。

換句話說，到目前為止，過去近一年時間的紓困大約用了3800億元，額度還有400億元，再加上新增的4200億元，到明年中以前，大約有4600億元的預算規模來紓困防疫。

但今年疫情比去年嚴重許多，各產業受到衝擊更大，以去年紓困的額度來看，未來一年只比過去多了800億元，顯然不敷使用，勢必得再增加，或是動用其他預算來因應。

不僅如此，蔡英文總統上台後，我國財政逐步穩健復甦，但後來受到疫情的影響，去年的稅收並不理想，像營所稅減少1730億元，全年稅收約2.38兆元，較前一年減少901億元，也是近七年來首度短徵。

何況，去年還有5G釋照及大型地上權案等收入，加上股市近來已受到疫情波動，今年的稅收恐怕更不樂觀。過去因為超徵還有還債空間，如今面臨歲出、歲入短缺，接下來無法避免再度舉債；這也讓多年來健全的財政，再度受到挑戰。

要避免影響財政紀律，不增加債務負擔，除了將紓困預算好好花在刀口上以外，政府各單位應該適度調整下半年度預算，不僅要節流外，更要將預算盡可能運用在紓困振興的重點工作項目。

例如，檢視同樣屬於特別預算的前瞻性基礎建設和執行情況，若能夠移緩濟急的部分，政府的財政支出就以紓困為優先，暫緩一些工程的支出，這樣將可以大幅減輕財政負擔。

現階段是控制疫情擴散，等到疫苗從今年下半年大規模施打後，明後年就是經濟重建的關鍵階段，屆時，再透過前瞻基礎建設持續擴大內需，才能協助景氣好轉，財政同樣會比較健康。

（作者李平華，資深媒體人）