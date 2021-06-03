Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

(更新外交部回應）不買中國疫苗對台灣忠誠 瓜地馬拉總統：不能忘恩負義

外交部回應：誠摯感謝賈麥岱總統對維護台瓜邦誼的堅定支持

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/03 09:46
瓜地馬拉總統賈麥岱今（3）日於路透社專訪表示感激台灣疫情伸援手，不會忘恩負義。  （來源：翻攝自路透社影片 ）

瓜地馬拉總統賈麥岱今（3）日於路透社專訪表示感激台灣疫情伸援手，不會忘恩負義。  （來源：翻攝自路透社影片 ）

更新時間：2021-06-03 10:11

首稿發佈：2021-06-03 09:47

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）瓜地馬拉總統賈麥岱今（3）日於路透社專訪中表示，無意從中國採購疫苗，不尋求與北京建立外交關係，會持續對台灣忠誠。

路透社報導，賈麥岱（Alejandro Giammattei）在專訪中透露，正在尋求美國供應新冠疫苗，他相信美國很快就會提供阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，然而尚未得知美援疫苗的數量以及抵達時間。

這位中南美洲友邦元首表示，瓜地馬拉有別於薩爾瓦多等其他國家，無意向中國購買疫苗，除了該國疫苗效力不彰外，基於對長期盟友台灣的忠誠，其政府不會尋求與北京建立外交關係。

「我不能向其他忘恩負義的國家，受幫助，卻背棄別人，我不能這樣，這個國家（台灣） 幫助瓜地馬拉，而且繼續幫助我們。第一個向瓜地馬拉提供幫助以應對疫情大流行的國家就是台灣。」賈麥岱如此說道。

外交部發言人歐江安上午表示，外交部誠摯感謝賈麥岱總統對維護台灣與瓜地馬拉兩國邦誼的堅定支持。瓜地馬拉是我國在中美洲地區的重要友邦，兩國關係深厚友好。未來雙方將在既有的合作基礎上，繼續深化各領域的交流，共同對抗武漢肺炎疫情，促進台瓜兩國永續繁榮發展。

先前同為中南美洲友邦的宏都拉斯傳出，將透過鄰國薩爾瓦多購買中國疫苗，並擬在中國設置商務辦事處。外交部5月19日澄清台宏兩國邦交穩固，宏國也以跟輝瑞簽署440萬劑疫苗。宏國也重申兩國邦交穩固、友好，目前各項合作關係與計畫推行順暢。
瓜地馬拉
賈麥岱
疫苗外交
台瓜關係
中南美洲友邦
外交部
歐江安

相關新聞

索羅門省長來台就醫中國反彈 台灣外交部：對台醫療服務品質的肯定
索羅門省長來台就醫中國反彈 台灣外交部：對台醫療服務品質的肯定
2021/06/02 12:35
台帛旅遊泡泡暫停 帛琉人包機返國打疫苗
台帛旅遊泡泡暫停 帛琉人包機返國打疫苗
2021/06/02 09:50
歐盟美國對話會議挺台灣國際參與 我外交部：歐美取得高度共識
歐盟美國對話會議挺台灣國際參與 我外交部：歐美取得高度共識
2021/05/27 17:48
美媒專訪吳釗燮 聚焦兩岸、台美關係與軍售
美媒專訪吳釗燮 聚焦兩岸、台美關係與軍售
2021/05/27 10:36
台灣參與WHA提案未列議程 外交部仍感謝友邦支持
台灣參與WHA提案未列議程 外交部仍感謝友邦支持
2021/05/25 09:28

更新時間 : 2021-06-03 11:40 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
高雄晨間廚房老闆娘一家四口確診　足跡曝光！陳其邁籲別獵巫　同島一命應一起加油
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患砍傷•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
【最新】北台灣雙和醫院3護理師遭確診病患砍傷•新北檢：解隔離後移送　警冒染疫風險逮人•侯友宜保證：讓警察都有疫苗打
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
更新【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
紓困4.0最快6/4入帳！行政院長蘇貞昌： 採「主動撥款」 導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
泯滅人性！中國將阻擋日本輸台灣新冠疫苗 趙立堅：「以疫謀獨不會得逞」
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世
最新！新北市土城養護中心爆群聚感染 共33人染疫1人過世
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬