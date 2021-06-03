(更新外交部回應）不買中國疫苗對台灣忠誠 瓜地馬拉總統：不能忘恩負義

瓜地馬拉總統賈麥岱今（3）日於路透社專訪表示感激台灣疫情伸援手，不會忘恩負義。 （來源：翻攝自路透社影片 ） 瓜地馬拉總統賈麥岱今（3）日於路透社專訪表示感激台灣疫情伸援手，不會忘恩負義。 （來源：翻攝自路透社影片 ）

更新時間：2021-06-03 10:11

首稿發佈：2021-06-03 09:47

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）瓜地馬拉總統賈麥岱今（3）日於路透社專訪中表示，無意從中國採購疫苗，不尋求與北京建立外交關係，會持續對台灣忠誠。

路透社報導，賈麥岱（Alejandro Giammattei）在專訪中透露，正在尋求美國供應新冠疫苗，他相信美國很快就會提供阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，然而尚未得知美援疫苗的數量以及抵達時間。

這位中南美洲友邦元首表示，瓜地馬拉有別於薩爾瓦多等其他國家，無意向中國購買疫苗，除了該國疫苗效力不彰外，基於對長期盟友台灣的忠誠，其政府不會尋求與北京建立外交關係。

「我不能向其他忘恩負義的國家，受幫助，卻背棄別人，我不能這樣，這個國家（台灣） 幫助瓜地馬拉，而且繼續幫助我們。第一個向瓜地馬拉提供幫助以應對疫情大流行的國家就是台灣。」賈麥岱如此說道。

外交部發言人歐江安上午表示，外交部誠摯感謝賈麥岱總統對維護台灣與瓜地馬拉兩國邦誼的堅定支持。瓜地馬拉是我國在中美洲地區的重要友邦，兩國關係深厚友好。未來雙方將在既有的合作基礎上，繼續深化各領域的交流，共同對抗武漢肺炎疫情，促進台瓜兩國永續繁榮發展。

先前同為中南美洲友邦的宏都拉斯傳出，將透過鄰國薩爾瓦多購買中國疫苗，並擬在中國設置商務辦事處。外交部5月19日澄清台宏兩國邦交穩固，宏國也以跟輝瑞簽署440萬劑疫苗。宏國也重申兩國邦交穩固、友好，目前各項合作關係與計畫推行順暢。