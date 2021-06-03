北台灣萬華家樂福桂林店8確診•業者：已消毒•今恢復營業　地方部署疫苗接種站•家樂福、全聯全力配合

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）萬華家樂福桂林店五月中有2到3名員工確診，5/28到6/2暫停營業，這段期間全店185名員工進行PCR檢測，昨(6/2)傍晚結果出爐，全店總共8人確診，家樂福強調，賣場已經全面消毒、安全無虞，6月3日早上11點恢復營業，請顧客安心。

TVBS引述家樂福公關張君鴻說：「這期間之內不但是做所謂館內館外，醫療級的病毒害消毒以外，會調整為上午8點到晚上11點為平日假日的營業時間。」

因應國內疫情嚴峻，地方政府積極進行疫苗接種站設置作業。量販業者全聯福利中心和家樂福2日都表示，將全力配合疾管署相關指示，樂見全民普及疫苗施打。

對於顧客關心家樂福桂林店閉店狀況，家樂福2日說明，由於目前準備開店服務的員工已通過疫檢，桂林店將於3日上午11時恢復營業，同時考量該店位處疫情熱區，營業時間調整為平日、假日上午8時至晚間11時。

疫情指揮中心2日公布大規模接種計畫，除增加診所據點，也規劃在全聯、里辦公室等設置社區接種站，6至8月所有據點要拚每週接種100萬劑，另有大型接種站會在假日實施。

中央社引述全聯表示，若消費者與疾管署有接種站設置需求，全聯站在服務大眾的立場，上千家門市均會全力配合，目前正等待中央進一步消息。

全聯指出，先前曾配合疾管署前後設置3次流感疫苗接種站，提供民眾施打；且為鼓勵民眾前往施打，前年打疫苗的人，還免費贈送1瓶水及3顆蘋果的健康禮。

全聯補充，當時全力配合疾管署設站作業，門市選擇標準根據歷年施打成效良好、門市大小與動線適合程度、設站門市醫生是否願意配合等，鼓勵社區型消費者施打疫苗。

家樂褔表示，對於設置疫苗接種站表達高度意願，目前家樂福量販、超市各66間，加上頂好196間，總店數達300多間，由於深入社區，民眾前往接種也十分方便，樂見地方衛生局前來評估，「家樂福非常願意配合」。

家樂福進一步說明，無論是在超市外圍、停車場空地搭設接種站棚架，或將疫苗接種站直接設於目前暫時停用的美食街用餐區皆可，提供不同選項供地方政府參考，會盡力滿足疾管署需求。

另外，家樂福也表示，為避免過度群聚，建議疫苗接種站需實施入場管制，希望由疾管署進行相關督導；同時呼籲民眾，響應「少來、多買、快離開」購物流程，減輕賣場購物風險。