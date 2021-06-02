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最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5

因新冠肺炎對長者影響較大，指揮中心今(2)日表示，研擬將疫苗施打第8順位的高齡長者，另訂出75歲以上成為第6優先順位接種者，接種對象從10大類增為11大類。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 20:37
最新疫苗接種順序出爐！（圖/中央社）

最新疫苗接種順序出爐！（圖/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）因新冠肺炎對長者影響較大，指揮中心今(2)日表示，研擬將疫苗施打第8順位的高齡長者，另訂出75歲以上成為第6優先順位接種者，接種對象從10大類增為11大類。

指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，新冠肺炎對年長者威脅較大，已研擬將長者施打順序往前調整，未來公費疫苗接種對象將從10大類增為11大類。

有鑒於近日長照機構群聚染疫，莊人祥解釋，規劃將感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的第8順位「65歲以上長者」中，將75歲以上老人另設為一類，預計設為第6優先順位，原第6順位「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者」接種順位提前至第5順位。

延伸閱讀：唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路

目前，第一類到第四類疫苗接種順序不變，分別為第一類醫事人員、第二類中央及地方政府防疫人員（含機場第一線工作人員）、第三類高接觸風險工作者、第四類因特殊情形必要出國者。

指揮中心研議調整後的COVID19疫苗接種順序如下，第五類安養等長照機構的受照顧者及照顧者、第六類75歲以上長者、第七類警察及憲兵等維持社會運作必要人員、第八類軍人、第九類65至74歲長者、第十類19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、第十一類50至64歲成人。

上述內容仍待傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論。
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