唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)藥師公會全聯會今(2)日宣布，4000多家健保藥局將加入國家疫苗隊，民眾可就近到鄰近藥局預約接種疫苗，最快6月底上路。

為提升疫苗接種率，藥師公會全聯會說明，1日行政院唐鳳政委邀請全聯會出席「大規模接種疫苗規劃會議」，並請本會協助號召健保特約藥局加入疫苗國家隊的行列。

藥師公會全聯會臉書表示，行政院擬號召目前尚在執行「口罩實名制1.0」業務的健保藥局，協助民眾進行疫苗接種登記預約作業，目前暫開放給仍在實名制1.0內之藥局參與，若「放棄參與」請務必於6月3日23:59前填答，逾期未填寫之藥局，皆視為同意參與。

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藥師公會全聯會透露，行政院預定在6月中完成系統開發、接種名單與接種量、及網站的壓力測試。也預定在月底完成前置作業，開放超商及藥局預約，並進行功能及壓力測試，正式投入服務民眾。

指揮中心副指揮官莊人祥表示，行政院政務委員唐鳳正在規劃「疫苗接種預約平台」，像是購買口罩類似的架構，未來可透過手機及電腦等管道預約附近醫療院所、社區接種站及藥局，一週前預約即可，使用手機「健保快易通」APP，會出現所在位置附近的醫院診所，疫苗存量及預約人數，接種完成後可以領到接種記錄卡，健保卡也會貼上貼紙並自動上傳到系統，也可以在手機app裡查到紀錄。

據統計，全台有超過 6,000 家健保特約藥局及 3 萬位執業藥師。