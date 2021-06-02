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【新冠突變種】「擦肩而過就染疫」 澳洲維多利亞延長封城令

印度種（新命名Delta）傳染力超乎想像

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 17:35
墨爾本咖啡廳（圖／美聯社）

墨爾本咖啡廳（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲的維多利亞州，因墨爾本爆發新一波疫情，上週緊急宣布封城一周至3日，官方甚至以台灣為戒，要民眾不可輕忽新冠肺炎（COVID-19）之凶險。今（2）日政府宣布封城令再延一周，只因印度變種病毒傳染力實在太強，不得不鐵腕斷其傳播之路。

維多利亞是澳洲人口第二多的州，最近爆發本土感染，源頭疑似是一名自印度返國者。他在南澳洲飯店隔離，採檢陰性才解隔，不料後於墨爾本確診。

維多利亞州代理州長梅里諾（James Merlino）在官網聲明中語重心長道，當地已出現逾350個染疫熱點。在印度突變種（世衛更名為δ，Delta）的肆虐下，過去的足跡疫調已不再可行。

梅里諾警告，疫情傳播方式出現了全新樣態。十個案例中，就有一例是從陌生人身上感染。在小店擦肩而過、去店裡外帶咖啡、在同一處待了一會兒、在路上與陌生人的短暫交會，病毒就有可能跳上你身。

維多利亞州至今逾800人死於COVID，占全澳九成。儘管這波疫情目前僅通報60個本土案例，為了不讓去年的慘狀重演，仍須推遲解封時間，畢竟病毒一日內就可人傳人，不若其他病毒株，約5至6天的接觸才會感染。

不過，除了墨爾本5百萬人口，仍需承受一周的嚴格禁令，亦即只能在從事必要工作、醫護需求、採買民生必需品、運動、接種疫苗等情況下才能出門，維多利亞州的其他地區，可望放寬禁令，視未來24小時疫情發展而定。

截至6月2日，澳洲累計通報30,124例確診病例，910例亡故。

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