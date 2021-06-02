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龜吼魚市零接觸不打烊 生鮮漁產便利購

By 台灣英文新聞
2021/06/02 16:59
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

座落於北海岸的「龜吼漁夫市集」以在地船家自產自銷新鮮魚貨聞名，因疫情期間許多民眾減少或避免外出消費，為此市府也因應防疫時期，推動生鮮產品零接觸購物，由產地直送宅配到家，讓民眾不用出門也可以買到新鮮魚貨。

　　海鮮產品一直是受人們喜愛的食物，其豐碩的蛋白質、低膽固醇、各種微量元素皆有豐富的營養成份，新冠肺炎疫情的當下，民眾為了提升自身免疫力及抵禦病毒，更是會選購健康營養的產品，而當令海鮮紅魽、石斑魚、透抽及白帶魚等新鮮海產正當時，還有各式超夯的海味零嘴，是許多內行饕客採買優質海產的口袋名單。另外龜吼漁夫市集管理商新方海產批發實業有限公司推出豪華海陸超值組，內容物包含母香魚、生食干貝、軟絲、鱈魚切片、花枝丸、帶骨牛小排及骰子牛等，每組3,000元(含運)。為了方便民眾採買，透過宅配、臉書及LINE@等採購方式，減少民眾購買接觸風險，為居家防疫提供安心新選擇。

漁業處表示，因應疫情指揮中心三級警戒，期間市集熟食攤自主性休業，而部分生鮮攤仍維持正常營業，為維護民眾安全，市集環境持續消毒並遵守配戴口罩、實聯制、社交距離及禁止內用採外帶。另為減緩疫情對攤商的衝擊，以宅配方式推廣在地漁獲，主打生鮮產品零接觸，除了協助漁民銷售又可方便民眾採購，真是一舉兩得。民眾只要動動手指，透過電腦或是手機，就可以輕鬆下單，給民眾居家防疫最給力的支援。

龜吼魚市零接觸不打烊 生鮮漁產便利購

更新時間 : 2021-06-02 22:07 GMT+08:00

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