三大好康、兩組適性數位課程 新北教育博覽會Online好評再加碼

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
因應國中生升學需求，新北市為所有學生打造豐富有趣互動式「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」(https://se.ntpc.edu.tw/expo)，加碼獨家三大好康措施及首創兩組適性教育數位課程，提供國中生在家也可以瞭解自我及生涯發展，落實適性教育並認識技職群科。
教育局表示，新北市長期推動在地就學，隨著疫情升溫實施停課不停學，為鼓勵更多學生透過線上教育博覽會適性選擇，特別規劃好評加碼三大措施，包括「延長集章抽獎時間」、「增加獎項」及「線上學習課程」，引導學生透過問題引導，主動探索各校資料、特色影片，並藉由有趣的多元智能遊戲，以互動方式找到適合自己的理想學校。
為協助學生線上瞭解技職教育，新北巿首創兩組適性教育數位課程，特別彙整「新北技職線上資源百寶袋」懶人包，邀請瑞芳高工陳思亮主任錄製群科介紹影片，讓學生能更加了解各職群及群科的差異；另外結合新北巿生涯發展教育工作小組，製作「適性雲端任意門」線上資訊，內容包含線上闖關遊戲、動畫影片、空中有聲書以及遠距學習百寶袋等4大區塊，並整合大觀國中羅珮瑜校長對於適性教育的經驗談，藉由活潑生動科技媒材，幫助孩子進行多元豐富的生涯探索。
新北教育Online博覽會以「適性教育」為主軸，鼓勵新北市國中學生在線上展期間進行電子集章，完成後即可參加抽獎，集滿10點就有1次抽獎機會，收集越多電子集章就有越多得獎機會，學生可以探索未來，還能抽大獎。博覽會獎品原有iPad、apple watch和腳踏車等25項大獎，現加碼增加1,000元、500元集200元超商禮券等160個獎項，獎品豐富多元。原定集章截止時間為5月底，現延長至6月21日，讓學生可以有更充裕時間規畫生涯進路。
萬里國中陳思綺同學表示，博覽會網站把高中職、五專學校與科系資訊整理的非常清楚，只要點選想要瞭解的科系，系統就會幫忙找出科系相關所有學校，把學校交通等訊息詳細介紹，實用又方便，還有加值抽獎活動，期待可以抽到大獎。汐止國中9年級蔡帛修同學認為，「適性雲端任意門」的內容好有趣，從闖關遊戲裡也可以獲取多元智能的知識，而且自己是畢業生，在遠距學習百寶袋網站裡搜尋很多技職科系相關訊息，疫情停課在家有更多時間跟同學、師長討論如何選擇，對志願選填相當有助益。
教育局長張明文表示，新北市運用完善科技資源及專業師長團隊彙整適性教育數位課程，讓學生在家也可以探索、充實並精進自我，築構未來生涯發展最佳鷹架。期待學生充分運用高中職教育博覽會Online網站，做好生涯試探、未來進路的準備，選擇「睡飽、學好、走就到」在地就學，讓每個孩子都能適性發展找到發光發亮的舞台。
照片來源：新北市教育局提供