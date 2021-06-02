三大好康、兩組適性數位課程 新北教育博覽會Online好評再加碼

因應國中生升學需求，新北市為所有學生打造豐富有趣 互動式「2021新北市高級中等學校教育博覽會Online」( https://se.ntpc.edu.tw/expo)， 加碼獨家三大好康措施及首創兩組適性教育數位課程，提供國中生在 家也可以瞭解自我及生涯發展，落實適性教育並認識技職群科。

教育局表示，新北市長期推動在地就學，隨著疫情升溫實施停課不停 學，為鼓勵更多學生透過線上教育博覽會適性選擇，特別規劃好評加 碼三大措施，包括「延長集章抽獎時間」、「增加獎項」及「 線上學習課程」，引導學生透過問題引導，主動探索各校資料、 特色影片，並藉由有趣的多元智能遊戲， 以互動方式找到適合自己的理想學校。

為協助學生線上瞭解技職教育，新北巿首創兩組適性教育數位課程， 特別彙整「新北技職線上資源百寶袋」懶人包， 邀請瑞芳高工陳思亮主任錄製群科介紹影片， 讓學生能更加了解各職群及群科的差異；另外結合新北巿生涯發展教 育工作小組，製作「適性雲端任意門」線上資訊， 內容包含線上闖關遊戲、動畫影片、 空中有聲書以及遠距學習百寶袋等4大區塊， 並整合大觀國中羅珮瑜校長對於適性教育的經驗談， 藉由活潑生動科技媒材，幫助孩子進行多元豐富的生涯探索。

新北教育Online博覽會以「適性教育」為主軸， 鼓勵新北市國中學生在線上展期間進行電子集章， 完成後即可參加抽獎，集滿10點就有1次抽獎機會， 收集越多電子集章就有越多得獎機會，學生可以探索未來， 還能抽大獎。博覽會獎品原有iPad、apple watch和腳踏車等25項大獎，現加碼增加1,000元、50 0元集200元超商禮券等160個獎項，獎品豐富多元。原定集章 截止時間為5月底，現延長至6月21日， 讓學生可以有更充裕時間規畫生涯進路。

萬里國中陳思綺同學表示，博覽會網站把高中職、 五專學校與科系資訊整理的非常清楚，只要點選想要瞭解的科系， 系統就會幫忙找出科系相關所有學校，把學校交通等訊息詳細介紹， 實用又方便，還有加值抽獎活動，期待可以抽到大獎。汐止國中9年 級蔡帛修同學認為，「適性雲端任意門」的內容好有趣， 從闖關遊戲裡也可以獲取多元智能的知識，而且自己是畢業生， 在遠距學習百寶袋網站裡搜尋很多技職科系相關訊息， 疫情停課在家有更多時間跟同學、師長討論如何選擇， 對志願選填相當有助益。

教育局長張明文表示，新北市運用完善科技資源及專業師長團隊彙整 適性教育數位課程，讓學生在家也可以探索、充實並精進自我， 築構未來生涯發展最佳鷹架。期待學生充分運用高中職教育博覽會O nline網站，做好生涯試探、未來進路的準備，選擇「睡飽、 學好、走就到」在地就學，讓每個孩子都能適性發展找到發光發亮的 舞台。

照片來源：新北市教育局提供