WFH底家簡單煮 新北農創組合2.0重磅回歸

新北市與在地團隊合作，延續去年「 農業創生防疫找樂子」組合包，推出新北農創組合2.0–「WFH 底家簡單煮」，提供居家辦公的民眾，防疫在家簡單煮， 同時也能吃到美味顧健康。

新北市推動農業創生美味農業，去(109)年與在地團隊合作推出 「農業創生防疫找樂子」組合包，從食用、使用與心理療癒出發， 以設計及業界資源導入防疫，推出後口碑良好，大受好評。 今年因應疫情帶來的衝擊及影響，推出新北農創組合2.0， 本次與去年度相同，堅持選用新北在地優質健康農產品， 讓民眾居家辦公(work from home)之餘，可以在家簡單煮，同時吃得安心又健康，本次「W FH底家簡單煮」，選用農業創生團隊好物，推出螢火蟲書屋「 靈芝香菇元寶餃」、許家麵線「三色手工麵線」及甘樂文創「 醬醬好組合」等3款。

螢火蟲書屋去年與石碇家政媽媽班，研發靈芝香菇元寶餃， 採用石碇靈芝、香菇、深坑黑毛豬肉及平溪珠蔥，水餃皮Q彈， 內餡飽滿，在家就能吃到在地美味與健康。 而三色手工麵線來自於石碇區30年老店「許家麵線」， 許家麵線堅持手作理念，並結合臺灣在地特色， 結合養生紅麴及石碇茶元素， 透過麵線傳遞在地風味及堅持手工的心意。而不論是水餃或麵線， 都需要有瓶好沾醬來襯托美味，甘樂文創推出限定「醬醬好組合」， 與御鼎興聯手合作，採純天然古法釀酵法，將味噌與醬油結合， 集甘濃香醇為一體，淬鍊出全台灣唯一味噌御露油膏， 搭配這一味更是將食材鮮美完美發揮。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生美味農業， 防疫期間大人居家辦公可能還得兼顧小孩， 簡單方便的宅食經濟正夯，本次推出新北農創組合包2.0， 在家就能快速吃到新北在地美味，顧健康之餘， 也支持各地正在努力拚事業的小農。 欲享用農業創生好物詳洽各團隊，「靈芝香菇元寶餃」 請洽螢火蟲書屋粉專(https://reurl.cc/ 0joOZo)或撥打訂購專線(0933808128)， 雙北區域由團隊親送；「三色手工麵線」請洽石碇許家麵線訂購網址 (https://reurl.cc/dG05yD)； 甘樂文創「醬醬好組合」請洽訂購網址(https://bit. ly/3vpRfmx)。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供