【更新】台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗•美國嬌生公司稱: 只跟政府機構協商　趙怡: 很彈性•可請政府出面

更新時間: 2021-06-02 17:53

首次發稿: 2021-06-02 16:45

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)佛光山所屬國際佛光會中華總會,提議進口最多50萬劑嬌生武漢肺炎疫苗,但外媒報導,嬌生目前只與政府機構協商,國際佛光會今天(2日) 說,若須政府出面就由政府出面,總會目標僅是出資並捐贈給政府作調配。

針對路透外電報導,嬌生公司回應,只跟政府機構和歐洲聯盟執行委員會(European Commission)等超國家組織(Supranational Organisation)協商疫苗採購事宜。

國際佛光會( Buddha Light International Association)中華總會長趙怡表示,這個行動起初是海外會員表示有私人管道可以跟原廠接觸、購買疫苗,因此總會這裡先行文給指揮中心希望能夠獲得授權。

對於嬌生表示不會與第三方合作或透過第三方獲取疫苗,中央社引述趙怡說,目前正等待藥廠回應,可能是透過民間藥商買賣、再來捐給政府,但如果原廠希望對口是政府,那就會拜託政府出面。

趙怡也說,目前已經與指揮中心開過2次會議,總會這裡也有相關分工,可以用公益團體的利與便,如果需要政府出面簽約,那就會請政府出面,「是很彈性的」。

趙怡強調,總會只有一個目的,就是會員願意出資購買疫苗,買到之後就捐贈給公家來進行疫苗調配。他也說,「我們也是外行、不是藥商」,只是有會員有私人來往,當初在溝通時有獲得善意回應,這兩天也剛回去和藥廠重新談判。

台灣佛光山欲捐50萬劑疫苗 美國嬌生公司回應: 只跟政府機構協商

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)佛光山所屬的國際佛光會提議進口最多50萬劑嬌生公司(Johnson & Johnson)2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗。但嬌生回應,只與政府機構協商。

路透6月1日外電報導,國際佛光會( Buddha Light International Association)中華總會長趙怡表示,美國製藥巨頭嬌生公司之前表態,有意願對國際佛光會出售疫苗,該會本週將試圖與嬌生接洽。國際佛光會正在處理政府要求的文件。

Chao Yi, the association's president, said they would be seeking to get in touch with the U.S. pharma giant this week after it had previously expressed willingness to sell the group vaccines.

The association is working on the documentation required by the government.