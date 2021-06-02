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台北動物園：非洲長頸鹿舌頭達50公分 採嫩葉可清耳朵

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/02 15:40
照片由Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）卡通常客，非洲長頸鹿有長脖子和長腿方便他們採食生長在樹稍上的嫩芽，很少人知道，他們還有長舌頭。台北市立動物園今(2)日表示，長頸鹿的舌頭長達50公分，讓牠們可以輕鬆用舌頭舔到鼻頭，還可用舌頭來挖鼻孔和清潔耳朵。

園區表示，大部分的動物舌頭是呈現粉紅色的，但長頸鹿的舌頭顏色為紫黑色。有一種說法是，這是由於長頸鹿每天要花費長達12個小時的時間採食樹葉，因為舌頭長時間暴露在外面容易曬傷，於是長頸鹿便演化出紫黑色、能抵抗紫外線照射的舌頭。

對於居住在台北市動物園裡的長頸鹿家族，在防疫期間有無受到良好照顧，園區分享，長頸鹿可以品嚐到桑樹、血桐、構樹、三黃蔴和白匏子等樹葉，而最喜歡吃的樹葉，是每餐必優先吃完的桑樹嫩葉。長頸鹿雖然不怎麼喜歡白匏子，但不怎麼挑食的長頸鹿，還是會乖乖的將所有保育員提供的樹葉吃光光，不會浪費一丁點食物。

動物廚房為長頸鹿設計的菜單中，除了各種可食用的樹葉搭配大型草食獸常吃的精料外，還會出現少量的洋蔥。因為，洋蔥具有提升食慾促進消化的功能，這是炎熱夏季裡最不可或缺的食材。

台北動物園鼓勵家長們，如果家中小孩有睏倦食慾差的現象，不妨將洋蔥入菜，或許會有不錯的成效呦！

台北動物園：非洲長頸鹿舌頭達50公分 採嫩葉可清耳朵

照片由Taipei Zoo提供
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