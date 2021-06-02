【紓困4.0】2600億預算案明日將通過 新增60萬勞工受惠

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）新冠疫情延燒全台灣，全國三級警戒衝擊產業與基層。行政院推出紓困條例，院長蘇貞昌下達新指示，放寬補助，未投保且去年未領補助之自營者，以及投保薪資在2萬4000元以上的無一定雇主勞工皆可受惠。

行政院官員今（2）日中午表示，這次新受惠的勞工主要有2類，總人數將新增近60萬人。第1類為去年無投保任何保險，且去年未被涵蓋在紓困範圍的自營業者，今年有紓困需求者，約10多萬人，每人將可領紓困金3萬元。

第2類則為投保薪資在2萬4000元以上的無一定雇主勞工，包括攤商、畫家等，去年因不符合資格無法領紓困補助者。新一波紓困將該族群納入補助對象，每人將領不高於3萬的紓困補助。政院官員透露，本次放寬由蘇揆主動裁示，政院明天將正式敲定並公布放寬投保薪資在2萬4000元以上無一定雇主勞工的紓困補助。

此外，行政院官員也表示，投保薪資在2萬4000元以下的無一定雇主勞工與自營工作者，將發放每人3萬元紓困補助金，這部分並無更動，去年補助申請成功者將再獲補助。

行政院首次於去年2月27日提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」編列600億元預算，立法院同年3月13日三讀通過。爾後因應疫情衝擊，紓困預算案三度提高上限至6300億元，然全國進入三級警戒影響擴大，5月28日朝野黨團協商，第四度提高紓困特別預算上限至8400億元，31日立法院加會通過三讀。本次修法除了提高經費上限為8400億元，並得視疫情分期編列特別預算外，也延長紓困條例及特別預算施行期限一年，到2022年6月30日為止。

行政院將在明（3）日召開院會，通過紓困4.0的特別預算案，總規模約在2600億元左右，並正式敲定各類紓困補助。預計4日第一波紓困資金將緊急入帳。