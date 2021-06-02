心疼！台北通緝犯確診者持棍破壞仁愛醫院逃跑　雙和醫院醫護遭砍重傷真相還原

台北仁愛醫院今(2)日有確診者持棍破壞醫療院所後逃跑，警方已於住處尋獲（圖/中央社） 台北仁愛醫院今(2)日有確診者持棍破壞醫療院所後逃跑，警方已於住處尋獲（圖/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台北仁愛醫院今(2)日有確診者持棍破壞醫療院所後逃跑，加上近日新北雙和醫院三名醫護遭砍傷事件，有網友跳出來還原事情真相。

針對近日新北雙和醫院發生的暴力攻擊醫護人員事件，一名62歲的確診男子持水果刀砍傷三名醫護，其中兩位傷勢很重，院方已緊急進行手術，消息一出讓人憤怒跟心疼，麻醉護理師網紅賴青日前在Instagram上透露，收到一位粉絲來訊，自稱是受傷醫護的同事並還原事發狀況。

賴青寫下，昨天知道連續三位護理師被砍，心裡只有難過，如果今天自己家人、親人無差別的被砍？是怎樣的心情呢？身為同業不知道能為她們做什麼，只好用自己微薄的影響力，把粉絲這則真實的私訊轉發。

該名醫護粉絲還原事發經過，早上主護在發餐看到確診病人走出來馬上請他回房，該病患馬上拿出水果刀朝主護腹部、後腰及集雙腳狂刺，被尖叫聲引來的第二位同事卻慘遭傷及會陰部，右手食指整個被刀刺穿，第三位同事也被劃傷腹部。

該名粉絲透露，由於事發在早上七點根本沒人上班，在隔離病房要求救真的很困難，他們只能一直逃，前兩個同事受重傷，其中一個同事右手神經斷裂，雖已接回去但後續只能靠復健回到以前的樣子。醫護每天帶N95口罩，穿隔離衣脫下全身都濕，現今醫療量能不足還被這樣對待，真的很難過又憤怒。

然而，今早又傳出醫護攻擊事件，台北市立聯合醫院仁愛院區凌晨，陳姓男病人持木棍破壞病房玻璃並趁亂逃跑，副指揮官陳宗彥於例行記者會說明，該名仁愛醫院急診室裡的確診者為通緝犯，先破壞病房設施，醫院處置完後他趁機逃離，警方已於一點半於萬華住處尋獲，後續會妥善處理。

指揮官陳時中今日在例行記者會上再度嚴正譴責攻擊醫護的暴力行為，醫療機構是救命地方，尤其疫情期間擔負重要任務，法律上會予以嚴懲並強化醫護安全。行政院長蘇貞昌今早指示，相關防疫人員醫護軍警消若因執行公務受傷或遭攻擊，會給予慰問金及醫療保險等給付，若造成身體健康重大不治或難治的傷害，會全力協助醫療照顧給予相對補償，衛福部、國防部、內政部等正研擬相關報告，將根據傳染病防治法予以補償。



賴青分享自稱醫護的粉絲訊息(圖擷取自賴青Instagram)