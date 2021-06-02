快訊！台灣2日新增372例本土確診總計549例　再增12死

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今(2)日新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，依舊以新北市最多。確診個案中新增12例死亡。

中央流行疫情指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。



指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為臺北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、臺東縣4例、臺中市3例，新竹縣及臺南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。



指揮中心統計，截至目前國內累計551,478例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中9,389例確診，分別為1,141例境外移入，8,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例(新增案7666、案8854)移除為空號。確診個案中149例死亡。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。